Muharip Gaziler Derneği'ne sosyal tesis - Son Dakika
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Muharip Gaziler Derneği'ne sosyal tesis

16.05.2022 09:07
Muharip Gaziler Derneği'ne sosyal tesis

Kütahya Belediyesi'nin yer tahsisi ile yeni sosyal tesislerine kavuşan Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkanlığı açılışı il protokolünün katılımı ile gerçekleştirildi.

Kütahya Belediyesi'nin yer tahsisi ile yeni sosyal tesislerine kavuşan Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkanlığı açılışı il protokolünün katılımı ile gerçekleştirildi.

Uzun yıllardır yer sorunu sıkıntısı çeken Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkanlığı, Kütahya Belediyesi'nin desteği ve yer tahsisi ile yeni sosyal tesislerinin açılışını yaptılar.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, dernek kurulumu ve şehit bilgilerini verdiği konuşmasında "Dernek binamızın gazilerimize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vali Ali Çelik, "Derneğimizin yeni bir binaya ihtiyaçları olduğu biliniyordu. Bunun çözümü için değerli başkanımız Alim Işık ile birlikte istişareler yapıldı. Bu binanın tahsisi gerçekleşti. Onarımında Tugay Komutanlığımızın ciddi destekleri oldu. İş adamlarımızın destekleri oldu. Bu topraklarda ki en önemli duygu, birlik ve beraberlik. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından dernek binasının kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür plaketi takdim edildi.

Plaket takdiminin ardından dernek binasının açılışı, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın yaptı dua ve il protokolünün kurdele kesimi ile gerçekleştirildi.

Programa, Vali Ali Çelik, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Hava Er Eğt. Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Kütahya Dumlıpunar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Köse, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul, gaziler ve gazi yakınları ile birlikte il protokolü katıldı. - KÜTAHYA

Muharip Gaziler Derneği'ne sosyal tesis
Muharip Gaziler Derneği'ne sosyal tesis
Muharip Gaziler Derneği'ne sosyal tesis
Muharip Gaziler Derneği'ne sosyal tesis

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Kütahya Belediyesi, Kütahya, Türkiye, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muharip Gaziler Derneği'ne sosyal tesis - Son Dakika


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