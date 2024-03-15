Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde muhtar adaylarına bir dizi tavsiyelerde bulunarak sağduyu çağrısında bulundu.
Demokrasinin en küçük fakat en önemli yerel yönetimlerden biri olan muhtarlık camiasında da 31 Mart öncesi seçim yarışı yaşandığını hatırlatan Aktürk "Camiamıza ve milletimize yakışır örnek davranış sergileme yükümlülüğümüzü de göze alırsak olması gerekende en yakışır şekilde seçimlere kadar bir demokrasi şöleni havasında bu iklimi yaşamak. Ancak bugüne kadar hiç olmadığı kadar çok camiamıza olan ilgi ve alaka karşısında doğal olarak mahallelerimizde ciddi bir aday potansiyelimizde söz konusu. Hatta ne ilginçtir ki aynı aileden ikişer üçer adaylar oluşmuş bulunmakta. Bu rekabet durumu farklı problemler ve gerginlikleri de seçim süreci içerisinde kendi içinde karşımıza çıkarıyor. Şu unutulmamalıdır ki; muhtarlık bir hizmet camiasıdır. Alınan asgari ücret yaptığımız hizmetin içerisindeki yeri geldiğinde harcamalarımıza, genel giderlerimize yetmemektedir. Muhtarlığa aday olunurken sağladığı imkan ve şartlardan dolayı değil, mahalleye, mahalleliye ve millete yapacağı hizmet getireceği devlet imkanları çerçevesinde yapabilecek kabiliyette olup olmadığının kararını kişiler kendi kendine verebilmelidir ve unutulmamalıdır ki seçim sonrası herkes yine akraba, kardeş, komşu mahalleden biri olacaktır. Birbirimizin kalbine, şahsiyetine, onuruna dokunmadan bu yarışı tamamlamak millet olarak bizlere yakışandır. Makam, mevki her şey geçicidir. Seçimler bir bayrak yarışıdır. Hakkıyla yapılan demokratik yarışta alınan sonuç biraz da nasip işidir. Daha kardeşçe sımsıkı saf olmamız gerekirken birbirimize düşman olmamız bizlere yakışmaz. Yaşanan her ne olursa olsun milletin sağ duyusu ve iradesi sandık başında hakkıyla tecelli edecektir. Ona göre davranış biçimi sergilenmelidir" dedi. - TRABZON
Son Dakika › Yerel › Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk'ten seçim öncesi sağduyu çağrısı - Son Dakika
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, uzman isimler ve akademisyenlerin katıldığı "Antalya'nın Kooperatifçileri Buluşması" panelinde yerelden kalkınma için yapılması gerekenler mercek altına alındı.
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