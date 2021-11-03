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Muhtardan "Örnek ve temiz bir mahalle olalım" çağrısı - Son Dakika

Muhtardan "Örnek ve temiz bir mahalle olalım" çağrısı

03.11.2021 10:12
Muhtardan

Eskibağlar Mahallesi Muhtarı Şenol İtgin, duvar yazılarının oluşturduğu görüntü kirliliğinin önüne geçemediklerini, sorunun birçok mahalle sakinini rahatsız ettiğini belirterek, "Örnek ve temiz bir mahalle olalım" çağrısı yaptı.

Eskibağlar Mahallesi Muhtarı Şenol İtgin, duvar yazılarının oluşturduğu görüntü kirliliğinin önüne geçemediklerini, sorunun birçok mahalle sakinini rahatsız ettiğini belirterek, "Örnek ve temiz bir mahalle olalım" çağrısı yaptı.

Eskişehir'de anlamsız yazılarla dolu duvarlar şehrin genel görüntüsünü kirletiyor. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ne yakınlığıyla bilinen ve özellikle öğrenci ve genç nüfusun yaşadığı bölgelerden biri olan Eskibağlar Mahallesinin duvarları anlamsız yazılardan geçilmiyor. Neredeyse her sokakta rastlanan yazılar, daha önceden sanatsal olarak tasarlanan ve duvarlara resmedilen eserleri de kirletiyor.

"Örnek ve temiz bir mahalle olalım" çağrısı

Konuyla ilgili konuşan Eskibağlar Mahallesi Muhtarı Şenol İtgin, bu sorunun birçok mahalle sakinini rahatsız ettiğini, ancak kalıcı bir çözümün bulunamadığını anlattı. İtgin, mahallede yaşayan herkese çağrıda bulunarak, "Hem bina sahiplerine, hem emlakçılara, hem de öğrencilere çağrıda bulunuyorum. Bu mahalle hepimizin. Belki öğrenci '3-4 sene sonra okuyup gideceğim' diye düşünebilir, ama geri kalanlara da daha temiz bir mahalle bırakmak lazım. Ben binalarla yöneticiler dahil kim ilgileniyorsa herkesin özverili davranmalarını istiyorum. Temizlik hepimizin ilk görevi olmalı. Belediye ve muhtarlıklar bu sorunun farkında, ancak özel mülk olduğu için bir şey yapamıyoruz. Belli bir yöneticilik sistemi de olmadığı için hiçbir muhatap bulamıyoruz. Bulamayınca da sorunu çözemiyoruz. Çağrımız bütün vatandaşlarımıza, örnek ve temiz bir mahalle olalım" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Muhtardan Örnek ve temiz bir mahalle olalım çağrısı
Muhtardan Örnek ve temiz bir mahalle olalım çağrısı
Muhtardan Örnek ve temiz bir mahalle olalım çağrısı
Muhtardan Örnek ve temiz bir mahalle olalım çağrısı
Muhtardan Örnek ve temiz bir mahalle olalım çağrısı
Muhtardan Örnek ve temiz bir mahalle olalım çağrısı

Anadolu Üniversitesi, Yunus Emre, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muhtardan 'Örnek ve temiz bir mahalle olalım' çağrısı - Son Dakika


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