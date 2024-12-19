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Muhtarlarla İş Birliği Toplantısı

Muhtarlarla İş Birliği Toplantısı

Erzurum'da muhtarlarla aile güçlü yönlendirme için toplantı yapıldı; dezavantajlı gruplar vurgulandı.

19.12.2024 11:36
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Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde, il genelindeki 105 muhtarın katılımıyla bilgilendirme ve tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

ASH İl Müdürü Hasan Aykut, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, toplumun temel yapı taşı olan aileyi güçlendirmek ve dezavantajlı grupların yaşam koşullarını iyileştirmek için muhtarlarla kurulan güçlü iş birliğinin önemine değindi.

Muhtarla sürekli işbirliği içerisinde olduklarını belirten Aykut, "Mahallelerimizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ve dezavantajlı kesimlerin tespitinde sizlerin rolü bizim için çok kıymetli. Sizlerden gelen bilgiler doğrultusunda, sosyal hizmetlerimizi daha doğru ve etkin bir şekilde yönlendirebiliyoruz. Bu anlamda, toplumsal duyarlılığınıza ve iş birliğinize gö Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, toplumumuzun en önemli yapı taşlarından biri olan aileyi güçlendirmek ve dezavantajlı gruplarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek adına çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaların temelinde siz değerli muhtarlarımızla kurduğumuz güçlü iş birliği yer alıyor. Evlat edindirme ve koruyucu aile gibi aile temelli bakım modellerinde, siz değerli muhtarlarımızın desteğiyle büyük ilerlemeler kaydediyoruz. Çocuklarımızın sevgi dolu bir ortamda büyümesi için yürüttüğümüz bu çalışmalarda, mahallelerinizde bu konularda farkındalık oluşturmanızı çok değerli buluyoruz. Bir diğer önemli konu ise, ailelerle iş birliği içerisinde yürüttüğümüz sosyal hizmetlerdir. Sosyal yardım, danışmanlık ve destek çalışmalarımızı mahallelerinizde daha etkin bir şekilde sunabilmek için sizlerle daha sık bir araya gelmeyi hedefliyoruz. Hep birlikte, el ele vererek daha güçlü bir Erzurum inşa edeceğimize inanıyorum. Bugün burada, sizlerle paylaşacağım brifing çalışmalarımız, bu hedef doğrultusunda attığımız adımları ve gelecekte yapacaklarımızı içermektedir. Katılımınız ve desteğiniz için teşekkür ederek, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Aykut, evlat edindirme ve koruyucu aile modellerinde muhtarların desteğiyle büyük ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, bu konularda mahallelerde farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çekti. Toplantıda, sosyal yardım, danışmanlık ve destek hizmetlerinin mahallelerde daha etkin bir şekilde sunulabilmesi için muhtarlarla daha yakın temas halinde olunacağı vurgulandı. İl Müdürü Aykut, Erzurum'da dezavantajlı grupların yaşam koşullarını iyileştirmek ve ailelerle daha güçlü bağlar kurmak adına muhtarlarla yapılan bu tür iş birliklerinin önemine değindi. Muhtarlar, iş birliği sürecinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür toplantıların sıkça yapılmasını talep etti. Toplantı, Kasım ayı çalışmalarının paylaşılması ve geleceğe yönelik planların değerlendirilmesiyle tamamlandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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