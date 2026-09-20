Muş Bulanık'ta ilk kez düzenlenen su sporları şenliğine Vali Çakır da katıldı - Son Dakika
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Muş Bulanık'ta ilk kez düzenlenen su sporları şenliğine Vali Çakır da katıldı

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Muş Bulanık\'ta ilk kez düzenlenen su sporları şenliğine Vali Çakır da katıldı
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Muş Bulanık'ta ilk kez yapılan Su Sporları ve Plaj Oyunları Şenliği, Gölpark Millet Bahçesi'nde kalabalık bir katılımla düzenlendi. Çocuklar ve gençler kano, plaj futbolu, bisiklet turu ve okçulukla tanışırken, Vali Avni Çakır ile protokol de şenlikteydi.

Muş'un Bulanık ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen "Su Sporları ve Plaj Oyunları Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu.

Bulanık Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde Gölpark Millet Bahçesi'nde yoğun bir katılımla düzenlenen şenlikte çocuklar ve gençler, su sporlarından plaj oyunlarına, bisiklet turundan geleneksel okçuluğa kadar pek çok farklı branşla tanışma imkanı buldu.

Muş Valisi Avni Çakır ve eşi Bahar Çakır başta olmak üzere il ve ilçe protokolünün tam kadro katıldığı organizasyonda, Gölpark Millet Bahçesi hareketli anlara sahne oldu. Katılımcılar kano, yunus bisikleti, şişme deniz botu gibi su sporlarının yanı sıra plaj futbolu, voleybol, mini golf ve badminton gibi karada düzenlenen etkinliklerle gün boyunca eğlenceli saatler geçirdi. Van Gölü Aktivistleri ve Tatvan Running Club üyelerinin de aralarında bulunduğu spor gruplarının katılımıyla düzenlenen bisiklet turu ile geleneksel okçuluk gibi bireysel aktiviteler de vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Şenlikte konuşan Muş Valisi Avni Çakır, Muş'un Türkiye'nin en genç nüfusa sahip 6. ili olduğunu vurgulayarak, gençlerin sporla buluşturulmasının önemine dikkat çekti. Vali Çakır, "Okul sporlarında lisanslı sporcu sayısındaki artışta üst üste Türkiye birincilikleri elde ettik. Kentimizde yaklaşık her iki öğrenciden biri lisanslı olarak bir spor dalıyla ilgilenmektedir. Salon ve saha sporlarının yanı sıra Bulanık'ın doğal güzellikleriyle su sporlarını buluşturarak gençlerimize yeni alanlar açmayı hedefliyoruz" dedi.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu ise ilçede spor kültürünü yaygınlaştırmak adına bu tür organizasyonların devam edeceğini belirterek emeği geçen kurumlara ve katılımcılara teşekkür etti.

Şenlik, sporculara ve davetlilere yapılan pilav ile tavuk ikramının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
BulanıkYerelYaşamSporMuşSon Dakika

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