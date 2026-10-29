Muş’ta Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi - Son Dakika
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Muş’ta Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

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Muş’ta Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi
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Muş’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Muş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Muş Valiliği tarafından Muş Öğretmenevi'nde düzenlenen resepsiyona il protokolü ve davetliler katıldı.

Resepsiyonda konuşan Muş Valisi Avni Çakır, milletin büyük bedeller ödeyerek kurduğu Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Vali Çakır, "Milletimizin bağımsızlık iradesinin, birlik ve beraberliğimizin en güçlü ifadesi olan Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü, bu akşam sizlerle birlikte kutlamanın büyük gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Malazgirt Zaferi'yle Anadolu'nun kapılarını milletimize açan Sultan Alparslan'ın aziz hatırasını yaşatan bu kadim topraklarda, aynı bayrağın gölgesinde, aynı vatanın sevdasında, aynı geleceğin umudunda buluşmanın onurunu taşıyoruz. Cumhuriyetimiz; yalnızca tarihimizin en büyük kazanımlarından biri değil, aynı zamanda milletimizin ortak iradesinin, kardeşliğimizin ve birlikte yaşama kararlılığımızın en güçlü teminatıdır. 103 yıl önce, bütün imkansızlıklara rağmen tek yürek olan aziz milletimiz, istiklalinden ve istikbalinden asla vazgeçmemiş; birlikten güç, inancından cesaret alarak Cumhuriyetimizi kurmuştur. Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk, bu kutlu emaneti aynı inanç ve kararlılıkla korumak, kardeşliğimizi güçlendirmek ve gelecek nesillere daha müreffeh bir Türkiye bırakmaktır" dedi.

Resepsiyona; Vali Çakır'ın eşi Bahar Çakır, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Cenk Barut, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, mülki idare amirleri, kurum müdürleri, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve sporcular katıldı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıYerelMuşSon Dakika

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