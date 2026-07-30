Muş’ta kamu kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği masaya yatırıldı - Son Dakika
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Muş’ta kamu kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği masaya yatırıldı

Muş’ta kamu kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği masaya yatırıldı
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Muş’ta kamu kurumlarında yürütülen iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla "İş Sağlığı ve Güvenliği İl İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

Muş'ta kamu kurumlarında yürütülen iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla "İş Sağlığı ve Güvenliği İl İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

Muş Valiliğinin ev sahipliğinde, İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda konuşan Vali Vekili Onur Bektaş, kamu hizmetlerinin etkin ve güvenli şekilde yürütülmesinde iş sağlığı ve güvenliğinin vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirtti. Bektaş, "Bugün ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarımızda iş sağlığı ve güvenliği alanında yürütülen çalışmaları değerlendirmek, uygulamada karşılaşılan sorunları ve ihtiyaçları istişare etmek ve önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunmak amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz." dedi.

Kamu kurumlarında görev yapan personelin sağlığının ve güvenliğinin korunmasının ortak sorumluluk olduğuna dikkat çeken Bektaş, çalışma ortamlarındaki risklerin önceden belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin zamanında alınmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. İş kazaları ve meslek hastalıkları meydana gelmeden önce önleyici tedbirlerin alınmasının esas hedef olması gerektiğini vurgulayan Bektaş, "Temel yaklaşımımız iş kazaları ve meslek hastalıkları meydana gelmeden önce riskleri tespit etmek, gerekli önleyici tedbirleri almak ve kurumlarımızda iş sağlığı ve güvenliği kültürünü daha da güçlendirmek, mevzuatın gerektirdiği çalışmaları eksiksiz yerine getirilmesini sağlamaktır" diye konuştu.

Toplantının kamu kurumlarında yürütülen çalışmaların mevcut durumunu değerlendirmek ve uygulamada yaşanan sorunlara çözüm üretmek açısından önemli olduğunu dile getiren Bektaş, kurumlar arasındaki iş birliğinin artırılması gerektiğini söyledi. Bektaş, "Kurumlarımız arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, risklerin etkin bir şekilde değerlendirilmesi, çalışanlarımızın bilinçlendirilmesi ve gerekli tedbirlerin zamanında alınması konusunda bu toplantımız çok önemlidir. Bir farkındalık oluşturmak, farkındalıktan da ziyade mevzuatın gereklerini yerine getirmek açısından bu toplantıyı iyi değerlendirmemiz gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Toplantıda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Eylül Aydın Mutlu da bir konuşma yaptı.

Toplantı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleştirilen sunumlarla devam etti. Program, kamu kurumlarında yürütülen iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve katılımcıların sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Programa belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Kaynak: İHA

Yerel, Kamu, Muş, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muş’ta kamu kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği masaya yatırıldı - Son Dakika

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