Muş'ta 'Sağlık İçin Hareket Et' Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Muş'ta 'Sağlık İçin Hareket Et' Yürüyüşü Düzenlendi

Muş\'ta \'Sağlık İçin Hareket Et\' Yürüyüşü Düzenlendi

Muş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü kapsamında sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla bir yürüyüş düzenlendi. Göletli Park alanında gerçekleşen etkinliğe, çok sayıda ev kadını ve öğrenci katıldı. Yürüyüş, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek amacıyla organize edildi. Katılımcılar, park boyunca keyifli bir yürüyüş yaparak hem spor yapmanın hem de toplumsal farkındalığın bir parçası olmanın mutluluğunu yaşadı. Yürüyüş sonunda esnek çalışmalar gerçekleştirildi ve katılımcılara sağlıklı atıştırmalıklar sunuldu.

21.05.2024 20:16  Güncelleme: 21:04
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Muş Sağlık Müdürlüğünce "Sağlık için Hareket Et" etkinliği kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Göletli Park'ta bir araya gelen ev kadınları, öğrenciler ve vatandaşlar, açtıkları "Sağlık İçin Hareket Et" ve "Hareketli Yaşa Sağlıklı Kal" pankartlarla yaklaşık 1,5 kilometre yürüdü.

Yürüyüşe katılan Muş Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, sağlıklı yaşam için bir araya geldiklerini belirtti.

Teknolojinin gelişmesiyle hayatın kolaylaştığını anlatan Çakır, "Atalarımızın miras bıraktığı bedensel aktiviteyi teknolojik gelişmeden dolayı kaybettik. Günümüzde çok hastalıklar gelişiyor. Onkolojiyle ilgili hastalıklarda özellikle kadınlarımızı yakından ilgilendiren meme kanserinde yürümenin ve hareket etmenin sağlık için ne kadar faydalı olduğu aşikardır. Bunlar çalışmalarla tespit edilmiştir. Yürümeyi ve hareket etmeyi seven biri olarak hemşerilerime öncülük yapmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Uzman Dr. Gamze Ketrez ise teknolojinin gelişmesiyle yaşamın kolaylaştığını belirterek, "Bu nedenle hareketimiz azaldı. Aynı zamanda sağlıksız beslenenin de etkisiyle maalesef kronik hastaların önünü alamıyoruz. Bunlar önlenebilir hastalıklar. Bunun önüne geçebilmemiz için de sağlıklı beslenmemiz ve fiziksel aktiviteyi artırmamız gerekiyor. Günde en azından 30 dakika fiziksel aktivite yapmamız lazım." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muş'ta 'Sağlık İçin Hareket Et' Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika

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