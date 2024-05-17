MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Eğil ve Hazro Belediye Başkanlarına Ziyarette Bulundu

Yerel

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş, Ak Partili Eğil ve Hazro Belediye Başkanlarına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Bozkuş, 31 Martta yapılan yerel seçimlerin ardından Ak Partiden Eğil Belediye Başkanı olan Fırat Seydağolu ve Hazro Belediye Başkanı Fuat Mehmetoğlu'nu makamlarında ziyaret ederek, hayırlı olsun temennilerinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Bozkuş'tan destekleyici mesajlar geldi. Bozkuş, "İş dünyası olarak Eğil ve Hazro ilçelerimizde ticaretin geliştirilmesi, inanç turizmin artırılması, sosyal ve kültürel anlamda ilçelerimizin yatırımlarla kalkınması için elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.

Başkan Bozkuş, konuşmasında derdi memleket ve ülkenin bekası olan herkesin yanında olduklarını söyledi. - DİYARBAKIR