MUSKİ'den Köyceğiz'de Su Sorununa Hızlı Çözüm - Son Dakika
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Yerel

MUSKİ'den Köyceğiz'de Su Sorununa Hızlı Çözüm

MUSKİ, Köyceğiz Zeytinalanı Mahallesi'nde yaşanan su basıncı sorunlarını 500 metrelik hat yenileme çalışmasıyla aynı gün içerisinde çözdü. Eski hatların neden olduğu sorunlara anında müdahale edildi.

09.01.2025 16:01  Güncelleme: 16:03
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MUSKİ'den anında müdahale

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü Köyceğiz'de yaşanan basınç sorunlarının giderilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Bölgede birçok farklı noktada çalışma gerçekleştiren ekipler, son olarak Zeytinalanı Mahallesi Şeyhler Mevkiinde hat yenileme projesini hayata geçirdi.

Aynı gün içinde sorun çözüldü

Mahalledeki hatların çok eski olması ve boruların karayolu altında kalması nedeniyle muhtemel bir arızada müdahalenin zorlaştığı bunun da uzun süreli su kesintilerine neden olduğu bilgisine ulaşıldı. Ayrıca hatların kullanım ömrünü tamamlaması ve ihtiyaçlara karşılık vermesi nedeniyle sık arıza ve basınç problemleri ortaya çıktığı öğrenildi. Tüm bunlara önlem olarak MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri 12 personel, 7 araç ve iş makinesi ile çalışma başlatarak bölgedeki problemi aynı gün içinde ortadan kaldırdı. Çalışma ile Köyceğiz Zeytinalanı Mahallesi Şeyhler Mevkiinde yaklaşık 500 metrelik hat yenileme çalışması yapılarak bölgedeki su sorunu tamamen ortadan kalktı.

MUSKİ Köyceğiz İçme Suyu İşletme Sorumlusu Ümit Murat Uysal, "Şeyhler Mahallemizde yaklaşık 180 abonemizin bulunduğu bölgede su arzında bir problem yaşıyorduk üç dört gündür. Bununla ilgili şebeke hattı çalışmamız var. Vatandaşlarımızı da bilgilendirdik. Bu sorunu bugün çözmek istiyoruz" dedi.

Çalışma hakkında açıklamalarda bulunan Zeytinalanı Mahallesi Muhtarı Sezgin Koçyiğit, "Zeytinalanı Şeyhler sokakta uzun zamandır su basıncı sorunumuz var. Bunu da bugün itibari ile başladık. 300-400 metre bir isale hattı çekip inşallah bu sorunu gidereceğimizi düşünüyorum. Bu sorunun çözümü için çalışan MUSKİ personeline ve Ahmet Başkanımıza mahallem adına teşekkür ederim. Geri bildirimlerde MUSKİ ile hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bu sıkıntımız 1975 yılında döşenmiş olan bir isale hattımız var. Hattımız eski ve imar olmadığından dolayı yollar yok ve yol olmadığı için bu çalışmayı yaptıramadık" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MUSKİ'den Köyceğiz'de Su Sorununa Hızlı Çözüm - Son Dakika

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