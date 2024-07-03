Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay\'ın Resim Sergisi

Yerel

Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay, tuval üzerine akrilik teknikle yaptığı eserlerinden oluşan "Soyutlama ve Soyut Figüratif" temalı resim sergisini, 5 Temmuz 2024'te SANKO Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşturacak.

Eserlerinin kendi form dilini oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay, geleneksel formları kompozisyonun merkezine yerleştiren bir yansıma hedeflediğini söyledi.

Köklerini, doğu kültürünün motif dilinde, taş kabartmalarda, toplulukların el sanatlarındaki geometrik formlarda bulduğunu anlatan Atalay, eserlerinde tesadüfi dokulara yer vermediğini vurguladı.

Eserlerinde, gelenekle hesaplaşma veya öteleme yerine, modernle sentezleme çabasında olduğunu ifade eden Atalay, "Tüm sanatseverleri sergi açılışına ve eserlerimi izlemeye davet ediyorum" dedi.

Atalay'ın 30 eserinin yer alacağı "Soyutlama ve Soyut Figüratif" temalı resim sergisi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi'nde 5 Temmuz 2024 Cuma günü saat 18.00'de açılacak.

Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay, güzel sanatlar alanındaki eşsiz vizyonu ve sanatsal tarzıyla uluslararası alanda tanınan bir isimdir. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Resim-İş Ana Bilim Dalı'nda lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde doktora derecesi almıştır. 2015 yılında Doçent, 2020'de Profesör unvanını almıştır. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Resim Bölümü Kurucu Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı olarak görev yapan Atalay, halen Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanıdır.

Atalay, 12'si yurt içinde, 5'i yurt dışında olmak üzere 17 kişisel sergi açmış, ulusal ve uluslararası birçok sanat çalıştayı ve sempozyumda yer almıştır. Sanatsal çalışmaları Macaristan, Bulgaristan gibi ülkelerde de büyük ilgi görmüş ve birçok uluslararası bienal, trienal ve çağrılı sergide eserleri sergilenmiştir. Eserleri Japonya'dan Romanya'ya kadar birçok ülkenin başkentlerinde özel koleksiyonlarda ve müzelerde yer alıyor.

Atalay'ın sanat eserleri, kaligrafiyi modern bir yaklaşımla birleştirerek ritim, hareket ve enerjiyi yüzeye ustalıkla yansıtmaktadır. Kendine özgü soyut evreni ve renkli figürleri, izleyicilere derin bir duygu ve düşünce deneyimi sunmaktadır. İnsan figürlerini ele aldığı serilerinde, kaligrafik ifadelerle kadın figürlerini kullanarak toplumun sıkça dayatılan kalıplarını sorgulamaktadır. Diğer serilerinde ise bireylerin kişisel portrelerini kaligrafik bir yaklaşımla aktararak insanın iç dünyasını ve dışavurumlarını inceler. Gözlerin çoklu ve asimetrik düzenlemeleri, izleyicilerle etkileşim kurarak düşüncelerin ve duyguların belirginleşmesine katkı sağlar.

Atalay, aynı zamanda uluslararası hakemli dergilerde editörlük yapmış ve sanat eğitimi, posta sanatı ve resim sanatında rastlantı gibi konularda önemli yayınlara imza atmıştır. Akademik ve sanatsal yarışmalarda birçok ödül kazanmış ve 2018 yılında "Yılın Görsel Sanatlar Akademisyeni", 2022'de ise Gaziantep Üniversitesi'nden Bilim Ödülü aldı.

Ayrıca uluslararası yayınevlerinden çıkan kitapların editörlüğünü yapmış, sanat etkinliklerine danışmanlık ve küratörlük katkısı sunuyor. Ulusal Akademisyen Sanatçılar sergilerinin yanı sıra Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Sanat Galerisi'nde küratörlüğünü yaptığı sergiler de sanatseverlerin ilgisini çekiyor. - GAZİANTEP