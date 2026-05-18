Mustafa Karagüllü 8. Yılında Anıldı
18.05.2026 16:17
Ahilik kültürü emektarı Mustafa Karagüllü, Kırşehir'de dualarla anıldı, şekerleme ikram edildi.

KIRŞEHİR (İHA) – Ahilik kültürünün emektarı merhum Mustafa Karagüllü, vefatının 8. yılında anıldı.

Kırşehir'de ahilik kültürü ve değerlerinin yaşatılması için ömrünü adayan Mustafa Karagüllü, vefatının 8'inci yılında dualarla anıldı. Kümbetaltı Mezarlığı'nda düzenlenen anma programına Karagüllü'nün ailesi, yakınları, esnaf temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilirken, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından mevlit programı gerçekleştirildi. Anma etkinlikleri kapsamında Ahi Evran Külliyesi'nde vatandaşlara şekerleme ve ahi helvası ikram edildi. Katılımcılar; Karagüllü'nün ahilik kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli çalışmalarda bulunduğu belirtildi. Programda konuşan esnaf odaları temsilcisi Oğuz Cihan; Karagüllü'nün ahilik anlayışına büyük katkılar sunduğunu ifade ederek, "Emekleri çok büyüktü. Onun gibi bir insanın dünyaya gelmesi zor. Mekanı cennet olsun" dedi.

Kırşehir'de 'Ahi Baba' olarak tanınan Mustafa Karagüllü'nün, ahilik kültürünün tanıtılması ve yaşatılması adına uzun yıllar çeşitli çalışmalara öncülük ettiği biliniyor. 1928 yılında Kırşehir'de dünyaya gelen Karagüllü, uzun yıllar esnaf teşkilatlarında görev yaptı ve ahilik geleneğinin Türkiye genelinde tanınması için çaba gösterdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Mustafa Karagüllü 8. Yılında Anıldı - Son Dakika
