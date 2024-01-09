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Mustafakemalpaşa Belediyesi Evlendirme Memurluğu'na 2023 yılında 724 çift nikah başvurusu - Son Dakika
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Mustafakemalpaşa Belediyesi Evlendirme Memurluğu'na 2023 yılında 724 çift nikah başvurusu

Mustafakemalpaşa Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2023 yılında toplam 724 nikah kıyarak rekor bir sayıya ulaştı. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, bu yıl yüzlerce çiftin mutluluğuna ortak olduklarını ve ailelerin güçlü olmasıyla toplumun da güçlü olacağını belirtti.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Evlendirme Memurluğu\'na 2023 yılında 724 çift nikah başvurusu
09.01.2024 - 13:00,
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Mustafakemalpaşa Belediyesi Evlendirme Memurluğu'na 2023 yılında 724 çift nikah başvurusunda bulundu.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından 2023 yılında toplam 724 nikah kıyıldı. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Mustafakemalpaşa deyince akla gelen önemli şeylerden biri de düğünlerimizdir. Deyim yerindeyse bu yıl rekor sayıyla yüzlerce çiftimizin mutluluğuna ortak olduk. Aile ne kadar güçlü ise toplum o kadar güçlü olur. 2023 yılında rekor sayıya ulaşarak, mutluluğun ve birlikteliğin simgesi olduk" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Mustafakemalpaşa Belediyesi Evlendirme Memurluğu'na 2023 yılında 724 çift nikah başvurusu - Son Dakika
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