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Mustafakemalpaşa Belediyesi, yaşlı ve engellilere destek oluyor

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın talimatıyla kurulan 'Biz Geldik' saha ekipleri, 5 yıldır yaşlı, engelli ve fiziksel sorun yaşayan vatandaşları yalnız bırakmıyor. Ekip, pazar alışverişinde destek sağlayarak, vatandaşları özel servis ile evlerine kadar bırakıyor. 5 yılda 3 bin 944 vatandaşın pazar alışverişlerini keyifli hale getiren Başkan Kanar, 'Vatandaşlarımızı pazar alışverişlerinde yalnız bırakmıyoruz' dedi.

Mustafakemalpaşa Belediyesi, yaşlı ve engellilere destek oluyor
04.01.2024 - 19:13,
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Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın talimatı ile kurulan "Biz Geldik" saha ekipleri tam 5 yıldır yaşlı, engelli ve fiziksel sorun yaşayan vatandaşları yalnız bırakmıyor. 20'yi aşkın personeli ile pazar alışverişinde destek oluyor, onları özel servis ile evlerine kadar bırakıyor. 5 yılda 3 bin 944 vatandaşın pazar alışverişlerini keyifli hale getiren Başkan Kanar, "Vatandaşlarımızı pazar alışverişlerinde yalnız bırakmıyoruz" dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla 142 yıllık belediye tarihine damga vuran örnek projeleri hayata kazandıran Başkan Kanar, Mustafakemalpaşa sokaklarını arşınlayan güler yüzlü ekibi ile 65 yaş üstü vatandaşları yalnız bırakmıyor. İlçenin her noktasında vatandaşların taleplerini dinleyen "Biz Geldik" ekibi, perşembe günleri ilçede kurulan pazarda, engelli ve yaşlı vatandaşlarla birlikte alışveriş yapıyor, daha sonra ekibin özel aracıyla vatandaşları evlerine götürüyor. Hizmetin ve güler yüzlü ekibin çalışmaları karşısında ilçe halkı, memnun olduğunu belirtti.

Başkan Kanar her yerde

Görevlendirdiği özel ekip ile aynı anda ilçenin dört bir yanında vatandaşlarına hizmet ulaştıran Başkan Kanar, "Biz geldik ekibimiz sayesinde Mustafakemalpaşa'da Mehmet Kanar her yerde. 65 yaş üstü vatandaşlarımız için özel olarak hayata geçirdiğimiz proje sayesinde, yaşlı olduklarını unutuyor, özgürce pazar alışverişleri yapabilmeleri için destek oluyoruz. Her zaman söylediğim gibi Mustafakemalpaşa'da sevgide hizmette sınır yok" ifadelerine yer verdi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Mustafakemalpaşa Belediyesi, yaşlı ve engellilere destek oluyor - Son Dakika


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