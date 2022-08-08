MÜSİAD Başkanı Ünal ve yönetiminden Emniyet Müdürü Yırtar'a ziyaret - Son Dakika
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MÜSİAD Başkanı Ünal ve yönetiminden Emniyet Müdürü Yırtar'a ziyaret

08.08.2022 19:32
MÜSİAD Başkanı Ünal ve yönetiminden Emniyet Müdürü Yırtar'a ziyaret

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal ile Yönetim Kurulu üyeleri Karabük Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal ile Yönetim Kurulu üyeleri Karabük Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MÜSİAD Karabük Şubesi Başkanı Cengiz Ünal, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Karabük İl Emniyet Müdürü olarak yeni atanan Kadir Yırtar'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Ünal, Yırtar'a yeni görev yerinde başarılar dileyerek, MÜSİAD Karabük Şubesi'nin faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgiler vererek, kent hakkında istişareler yaparak karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Ünal, işadamları olarak Yönetim kurulumuz ve üyelerimiz ile birlikte üzerimize düşen görevleri yapmaya her zaman hazır olduklarını ve Emniyet Müdürü Yırtar'a her türlü desteği vereceklerini belirterek, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Emniyet Müdürü Yırtar ise, MÜSİAD Başkanı Cengiz Ünal ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MÜSİAD Başkanı Ünal ve yönetiminden Emniyet Müdürü Yırtar'a ziyaret - Son Dakika

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