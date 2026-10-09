NATO, TCG Gediz görüntülerini 'çözünürlük' esprisiyle paylaştı - Son Dakika
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NATO, TCG Gediz görüntülerini 'çözünürlük' esprisiyle paylaştı

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NATO, paylaşımında 'NATO, her çözünürlükte güvenliğimizi sağlıyor' ifadesiyle TCG Gediz fırkateyninin görüntülerine yer verdi. Paylaşımda F-495 borda numaralı Gabya sınıfı fırkateyn seyir halinde görüldü; görüntü kalitesi kademeli artırılarak çözünürlük üzerinden espri yapıldı.

Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) tarafından "NATO, her çözünürlükte güvenliğimizi sağlıyor" açıklamasıyla yapılan sosyal medya paylaşımında, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Gediz fırkateyninin görüntüleri yer aldı.

NATO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait bir savaş gemisinin görüntüleri yer aldı. "NATO her çözünürlükte güvenliğimizi sağlıyor" ifadelerine yer verilen paylaşımda, F-495 borda numaralı Gabya sınıfı TCG Gediz fırkateyni seyir halindeyken görüldü. Paylaşımda, görüntünün kalitesi kademeli olarak artırılarak, video çözünürlüğü üzerinden espri yapıldı.

Kaynak: İHA
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