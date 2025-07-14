Nazilli Belediyesi Cumhuriyet Meydanı'nda Temizlik Çalışması Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi Cumhuriyet Meydanı'nda Temizlik Çalışması Gerçekleştirdi

Nazilli Belediyesi Cumhuriyet Meydanı\'nda Temizlik Çalışması Gerçekleştirdi
14.07.2025 12:21  Güncelleme: 12:23
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Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda kapsamlı temizlik yaparak Osmanlı Çeşmesi'ni ve çevresini eski kötü görüntüsünden kurtardı. Başkan Dr. Ertuğrul Tetik, çalışma hakkında bilgi vererek ekiplerine teşekkür etti.

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı'nda köşe bucak temizlik yaptı.

Sabah erken saatlerde çalışmalara başlayan ekipler, meydanda yer alan Osmanlı Çeşmesi'ni özel ilaçlarla temizleyerek eski kötü görüntüsünü yok etti. Uzun yıllardır kullanımı nedeniyle meydanda kalıcı hale gelen kirler ise temizlik spatulası ile tek tek kazındı. Deterjanla fırçalanan meydan ardından tazyikli su ile durulandı. Temizlik İşleri ekipleri tarafından eş zamanlı olarak Ahmet Şensan Kültür Merkezi doğusunda yer alan Belediye Nikah Salonu çevresinde de yabani ot temizliği, budama ve temizlik çalışması yapıldı.

Nazilli'nin kalbi niteliğindeki meydanın genel görünümünün iyileştirilmesi ve hijyen standartlarının artırılması için söz konusu çalışmaların rutin olarak sürdürüleceğini kaydeden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, sıcak hava şartlarına rağmen gece gündüz demeden özveriyle çalışan tüm saha ekibineteşekküretti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi Cumhuriyet Meydanı'nda Temizlik Çalışması Gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nazilli Belediyesi Cumhuriyet Meydanı'nda Temizlik Çalışması Gerçekleştirdi - Son Dakika
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