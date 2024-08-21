Nazilli Belediyesi Dallıca Mezarlığı çevresinde iyileştirme çalışmalarını tamamladı

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Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dallıca Mezarlığı çevresinde iyileştirme çalışmalarını tamamladı. Söz konusu çalışmalarla mevcut yaya yollarının yenilenerek daha güvenli ve estetik bir hale getirilmesi hedefleniyor.

İlçe genelindeki mezarlıklarda temizlik ve bakım standartlarının artırılması için düzenleme faaliyetlerinin devam edeceğini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Dallıca Mezarlığı çevresindeki düzenleme çalışmaları, vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini daha huzurlu ve rahat bir şekilde yapabilmesini sağlamak amacıyla başlatıldı. Estetik ve fonksiyonel bir adım olan bu proje hem güvenliği hem de konforu artırmayı hedefliyor. Halkımızın ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışmalarımız devam ediyoruz" dedi.

Çalışmalarından dolayı Nazilli Belediyesi'ne teşekkür eden Mahalle Muhtarı Murat Halal, "İlk olarak mezarlığımızın çevresindeki duvarlara tel örgü yapıldı. Akabinde bordür döşenerek kaldırım çalışmalarına başlandı. Bugün itibariyle yaklaşık 800 metre uzunluğundaki alana parke taşı döşemesi yapıldı. Başta Belediye Başkanımız Ertuğrul Tetik olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" sözlerini kaydetti. - AYDIN