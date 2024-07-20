Nazilli Belediyesi İsabeyli Mahallesi\'nde Temizlik Çalışması Yaptı

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Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri İsabeyli Mahallesi'nde yol ve kaldırım temizliği çalışması yaptı. Çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler hafta sonu İsabeyli Mahallesi'nden başlattıkları yol kenarı ve kaldırım temizliği çalışmasını Dallıca Mahallesi'nde devam edecek.

Ekipler İsabeyli Mahallesi'ndeki kapsamlı temizlik çalışmasında, Mahalle içerisindeki yol ve sokakları süpürürken, yol kenarlarında oluşan yabani otlar, kuru dal parçalarını tırpanlayarak biçme işlemlerini gerçekleştirdi. Ayrıca çevrede kötü görüntü ve aşırı sıcaktan dolayı kokuya sebep olabilecek tüm etkenlere karşı da gerekli önlemleri aldı.

Yapılan temizlik çalışmalarından duyduğu memnuniyeti Temizlik İşleri Müdürü Erkan Kaymaz'a belirten mahalle muhtarı Akın Karakuyu Temizlik konusunda gösterdiği hassasiyetten dolayı, Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'e ve tüm ekibine teşekkür etti. - AYDIN