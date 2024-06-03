Nazilli Belediyesi Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması başlattı

Yerel

Nazilli Belediyesi ekipleri; Kurban Bayramı dolayısıyla merkez ve kırsal mahallelerdeki mezarlıkların tamamında ot biçme, budama ve temizlik çalışması başlattı.

Nazilli Belediyesi Park Bahçeler, Temizlik İşleri ve Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçedeki tüm mezarlıkları bakıma aldı. Çalışmalar kapsamında, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için yabani otlar biçilerek bölgenin detaylı temizliği gerçekleştirildi.

Temizlik faaliyetlerinin arife gününe kadar tamamlanması için yoğun bir mesai programı hazırladıklarını kaydeden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Küresel ısınmanın etkilerini ülkemizde yoğun bir şekilde hissediyoruz. Bu yıl yağış dönemlerinin kayması, sıcakların mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle bizler de çalışma planımızı titizlikle yaptık. Bir kentin en önemli alanı mezarlıkları ve sosyal donatı noktalarıdır. Bunun bilinciyle göreve geldiğimiz ilk günden bu yana sorumluluk sahamız içerisindeki tüm noktalarda temizlik işlemlerini özenle yapıyoruz. Ekiplerimizin çalışmalarıyla mezarlıklarımızın tamamı da bayrama temiz bir şekilde hazır olacak" dedi. - AYDIN