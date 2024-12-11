Nazilli Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Yardımı

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Nazilli Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinde yakacak haline getirilen odunlar ile ihtiyaç sahiplerinin yuvasını ısıtıyor.

Nazilli Belediyesi, kış aylarının başlaması ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşların imkanlar ölçüsünde yakacak ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin farklı noktalarında ve farklı zamanlarda yapılan budamalarda elde edilen ağaç dalları ile odunları, Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinde yakacak haline getirerek dağıtımlarını yapıyor.

Daha önceden tespit edilen ve talepte bulunan ihtiyaç sahiplerinin evlerine ekipler tarafından yakacakların ivedilik sıralamasına göre dağıtımlarının başlatıldığını belirten Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Nazilli Belediyesi olarak vatandaşımıza dokunan, hayatlarını kolaylaştıran ve onların yüzlerini güldüren çalışmalar yapmak önceliğimiz. Yaz aylarından itibaren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarla budanan ağaçlardan elde edilen odunlar israf edilmeden şantiyemizde istiflendi. İmkanlarımız ölçüsünde titizlikle sürdürülecek dağıtımlarda gerçek ihtiyaç sahibi ailelerimizin faydalanmasını sağlayacağız" dedi. - AYDIN