Nazilli\'de Adli Yargı Ana Kararnamesi nedeniyle tayin olan hakim ve savcılar için veda etkinliği düzenlendi

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2024 Adli Yargı Ana Kararnamesi nedeniyle tayini çıkan hakim ve savcılar için veda etkinliği düzenlendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Adli Yargı Kararnamesi doğrultusunda tayini çıkan hakim ve savcılar ile görev yeri değişen ve emekliye ayrılan personeller onuruna veda programı düzenlendi. Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz'in ev sahipliğinde ilçedeki özel bir kır bahçesinde düzenlenen veda etkinliğine Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Menduh Yalvaç, Nazilli Baro Temsilcisi Emel Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, Cumhuriyet Savcıları, Hakimler ve adliye çalışanları ile eşleri katıldı.

Tayinleri çıkan, görev yerleri değişen ve emekli olan hakim, savcı ve adliye personeline plaket ve hediyelerini protokol üyeleri takdim edildi. Gecede birer konuşma yapan Kayseri'nin Melikgazi ilçesine tayini çıkan Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Bursa Ağır Ceza Başkanlığına tayini çıkan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Menduh Yalvaç, görevleri süresince birlikte çalıştıkları mesai arkadaşlarına yeni görev yerlerinde de başarılar diledi.

"Herkese hayatlarında ve görevlerinde başarılar diliyorum"

Adli Yargı Komisyonu Başkanı Menduh Yalvaç, "Öncelikle devlet adamı kişiliği ile sayın kaymakamımızla burada tanışmaktan ve yollarımızın burada kesişmesinden dolayı duyduğum mutluluğu dile getirmek istiyorum. Kendisine yeni görev yerinde de başarılar diliyorum. Başsavcım ve eşiyle de burada tanışmaktan ve beraber çalışmaktan ve bir hukuk insanı olarak kendileriyle bir arada olmaktan dolayı çok mutluluk duydum. Hakim-savcı arkadaşlarıma da yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum. Geride kalan meslektaşlarıma da aynı duyguları paylaşıyorum. Herkese hayatlarında ve görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

"Adliyemizin neredeyse yarısını adli kararname ile uğurluyoruz"

Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz ise konuşmasında, "Bugün adliyemizin neredeyse yarısını adli kararname ile uğurluyoruz. Bizim için aynı zamanda üzücü. Nazilli'de göreve başladığımızda sanki ilk defa göreve başlıyormuşuz heyecanı ile başladık. Kararname ile ilk defa görev yerleri değişen arkadaşlarımız da o heyecan olacak. İnsanlığı, çalışkanlığı ve kaderdaşlığı ile çok iyi bir yol arkadaşı olarak gördüğüm komisyon başkanımız başta olmak üzere tüm mesai arkadaşlarıma emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda devlet adamlığı ve kişiliği ile bizlere yol gösterici ve örnek olan, birlikte çalışmaktan büyük gurur duyduğum Kayseri Melikgazi Kaymakamlığı'na tayini çıkan Sayın Kaymakamımız Sedat Sırrı Arısoy'a da çok teşekkür ediyorum. Bu aynı zamanda belki de son kez bir araya geleceğimiz bir veda gecesi oldu" dedi.

"Pandemi sürecini hep birlikte başarıyla atlattık"

Nazilli'nin hem kendisi hem de beraber mesai yaptığı arkadaşları için çok önemli bir tecrübe kattığını ifade eden Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, "Bugün burada hakim Savcılar ve adli personelin Vedası için bir arada olacaktık. Ancak benim de tayinim çıkması nedeniyle benim de veda gecem oldu. Yeni tayin yerimle beraber benim 14 görev yerim oldu. Hayatta zaten sona ermeler ve başlangıçlar söz konusudur. Nazilli'de görev yaptığım sürece belki de hayatta ilk kez başımıza gelen pandemi sürecini hep birlikte başarıyla atlattık. Dolayısıyla Nazilli tecrübesi hiçbir zaman unutulmayacak bir tecrübe olarak hafızamızda kalacak. Herkese yeni görev yerlerinde de başarılar ve mutluluklar temenni ediyorum" dedi.

Protokol üyelerinin plaket ve hediye takdimlerinin ardından etkinlik müzik konseri ile son buldu. - AYDIN