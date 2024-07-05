Nazilli'de Adli Yargı Ana Kararnamesi nedeniyle tayin olan hakim ve savcılar için veda etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nazilli'de Adli Yargı Ana Kararnamesi nedeniyle tayin olan hakim ve savcılar için veda etkinliği düzenlendi

Nazilli\'de Adli Yargı Ana Kararnamesi nedeniyle tayin olan hakim ve savcılar için veda etkinliği düzenlendi

Nazilli ilçesinde, 2024 Adli Yargı Ana Kararnamesi doğrultusunda tayini çıkan hakim ve savcılar için veda etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Nazilli Kaymakamı, Cumhuriyet Başsavcısı, Adalet Komisyonu Başkanı ve diğer protokol üyeleri katıldı. Tayinleri çıkan ve emekli olan hakim, savcı ve adliye personeline plaket ve hediyeler takdim edildi. Konuşmalarda yeni görev yerlerinde başarılar dileyen yetkililer, etkinliği müzik konseriyle sonlandırdılar.

05.07.2024 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2024 Adli Yargı Ana Kararnamesi nedeniyle tayini çıkan hakim ve savcılar için veda etkinliği düzenlendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Adli Yargı Kararnamesi doğrultusunda tayini çıkan hakim ve savcılar ile görev yeri değişen ve emekliye ayrılan personeller onuruna veda programı düzenlendi. Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz'in ev sahipliğinde ilçedeki özel bir kır bahçesinde düzenlenen veda etkinliğine Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Menduh Yalvaç, Nazilli Baro Temsilcisi Emel Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, Cumhuriyet Savcıları, Hakimler ve adliye çalışanları ile eşleri katıldı.

Tayinleri çıkan, görev yerleri değişen ve emekli olan hakim, savcı ve adliye personeline plaket ve hediyelerini protokol üyeleri takdim edildi. Gecede birer konuşma yapan Kayseri'nin Melikgazi ilçesine tayini çıkan Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Bursa Ağır Ceza Başkanlığına tayini çıkan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Menduh Yalvaç, görevleri süresince birlikte çalıştıkları mesai arkadaşlarına yeni görev yerlerinde de başarılar diledi.

"Herkese hayatlarında ve görevlerinde başarılar diliyorum"

Adli Yargı Komisyonu Başkanı Menduh Yalvaç, "Öncelikle devlet adamı kişiliği ile sayın kaymakamımızla burada tanışmaktan ve yollarımızın burada kesişmesinden dolayı duyduğum mutluluğu dile getirmek istiyorum. Kendisine yeni görev yerinde de başarılar diliyorum. Başsavcım ve eşiyle de burada tanışmaktan ve beraber çalışmaktan ve bir hukuk insanı olarak kendileriyle bir arada olmaktan dolayı çok mutluluk duydum. Hakim-savcı arkadaşlarıma da yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum. Geride kalan meslektaşlarıma da aynı duyguları paylaşıyorum. Herkese hayatlarında ve görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

"Adliyemizin neredeyse yarısını adli kararname ile uğurluyoruz"

Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz ise konuşmasında, "Bugün adliyemizin neredeyse yarısını adli kararname ile uğurluyoruz. Bizim için aynı zamanda üzücü. Nazilli'de göreve başladığımızda sanki ilk defa göreve başlıyormuşuz heyecanı ile başladık. Kararname ile ilk defa görev yerleri değişen arkadaşlarımız da o heyecan olacak. İnsanlığı, çalışkanlığı ve kaderdaşlığı ile çok iyi bir yol arkadaşı olarak gördüğüm komisyon başkanımız başta olmak üzere tüm mesai arkadaşlarıma emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda devlet adamlığı ve kişiliği ile bizlere yol gösterici ve örnek olan, birlikte çalışmaktan büyük gurur duyduğum Kayseri Melikgazi Kaymakamlığı'na tayini çıkan Sayın Kaymakamımız Sedat Sırrı Arısoy'a da çok teşekkür ediyorum. Bu aynı zamanda belki de son kez bir araya geleceğimiz bir veda gecesi oldu" dedi.

"Pandemi sürecini hep birlikte başarıyla atlattık"

Nazilli'nin hem kendisi hem de beraber mesai yaptığı arkadaşları için çok önemli bir tecrübe kattığını ifade eden Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, "Bugün burada hakim Savcılar ve adli personelin Vedası için bir arada olacaktık. Ancak benim de tayinim çıkması nedeniyle benim de veda gecem oldu. Yeni tayin yerimle beraber benim 14 görev yerim oldu. Hayatta zaten sona ermeler ve başlangıçlar söz konusudur. Nazilli'de görev yaptığım sürece belki de hayatta ilk kez başımıza gelen pandemi sürecini hep birlikte başarıyla atlattık. Dolayısıyla Nazilli tecrübesi hiçbir zaman unutulmayacak bir tecrübe olarak hafızamızda kalacak. Herkese yeni görev yerlerinde de başarılar ve mutluluklar temenni ediyorum" dedi.

Protokol üyelerinin plaket ve hediye takdimlerinin ardından etkinlik müzik konseri ile son buldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Başsavcı, Nazilli, Hakim, Yargı, Yargı, Etkinlik, Hukuk, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli'de Adli Yargı Ana Kararnamesi nedeniyle tayin olan hakim ve savcılar için veda etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Kırgızistan’da darbe girişimi İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup bastırıldı Kırgızistan'da darbe girişimi! İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup bastırıldı
10:33 Son sözleri “Babamı vurmayın“ olmuş 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay Son sözleri "Babamı vurmayın" olmuş! 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay
10:27 İngiltere’de 14 yılın ardından büyük değişim Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi İngiltere'de 14 yılın ardından büyük değişim! Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi
10:11 Rakam öyle böyle değil Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu
09:55 Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün Mahkeme başkanı, CHP’li Mahmut Tanal’ı salondan attı Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı
11:57 Dünya Güzellerim’in ilk bölümümde olay çıktı Bülent Ersoy, Banu Alkan’a öfke kustu: Aptal saptal işler yapıyorsun Dünya Güzellerim'in ilk bölümümde olay çıktı! Bülent Ersoy, Banu Alkan'a öfke kustu: Aptal saptal işler yapıyorsun
11:31 Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak Cumhurbaşkanlığından açıklama var Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
11:19 Erzurum’da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz Erzurum'da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz?
11:16 Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı! Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü
10:40 Bursa’daki dev AVM’nin satışı gerçekleşti Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL Bursa'daki dev AVM'nin satışı gerçekleşti! Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL
10:33 Yaşlı çiftten, yaptıklarına tepki gösteren kadına sopalı darp Yaşlı çiftten, yaptıklarına tepki gösteren kadına sopalı darp
10:25 3 hilal dövmesini gösterdi Mesut Özil’den Almanları deli edecek pozlar 3 hilal dövmesini gösterdi! Mesut Özil'den Almanları deli edecek pozlar
10:03 20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı’ndan kalma bir el bombası çıktı 20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı'ndan kalma bir el bombası çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 12:41:08. #1.13#
SON DAKİKA: Nazilli'de Adli Yargı Ana Kararnamesi nedeniyle tayin olan hakim ve savcılar için veda etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement