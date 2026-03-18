Nazilli\'de Çanakkale Zaferi\'nin yıldönümü etkinlikleri düzenlendi

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü Nazilli'de kutlanarak kahraman şehitlerimiz dualarla anıldı.

Nazilli'de, Çanakkale Zaferi'nin 111. yılı ve Şehitleri Anma Günü kapsamında anlam yüklü bir program düzenlendi. Nazilli Kaymakamlığı öncülüğünde Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikler hem duygusal anlara sahne oldu hem de milli birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi.

İlk program, İstasyon Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Nazilli Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Şehit Aileleri Derneği'nin çelenkleri anıta bırakıldı. Protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Etkinliğe CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Baro temsilcisi Av. Emel Şahin, ilçe Emniyet Müdürü Erdal Esen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Ersoy, Garnizon Komutanı Ulaştırma Binbaşı Onur Özdemir, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Jale Keskin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, STK temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Törenin ardından katılımcılar, Eğriboyun Kabristanı'ndaki şehitliği ziyaret ederek dualar etti.

"Çanakkale Geçilmez"

Anma programı, Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi'nde devam etti. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Faruk Al, 18 Mart'ın yalnızca bir zafer değil, milletin inanç ve kararlılığının simgesi olduğunu vurguladı. Al konuşmasında 1915 yılında dünyanın en güçlü donanmalarına karşı verilen mücadelede, Türk askerinin imkansızlıklar içinde gösterdiği direnişle "Çanakkale Geçilmez" sözünü tarihe kazıdığı ifade etti. Konuşmasında toplumun her kesiminin cephede ve cephe gerisinde büyük fedakarlık gösterdiğini hatırlatan Al, Seyit Onbaşı'nın insanüstü bir güçle top mermisini sırtlayarak savaşın seyrini değiştirmesi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün cephede gösterdiği liderlik örneklerini anlatırken Atatürk'ün askerlerine verdiği "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" sözünün savaşın dönüm noktalarından biri olduğu vurguladı. Faruk Al, Türk Askerinin savaş sırasında dahi merhametini kaybetmediğini, yaralı düşman askerlerine yardım ederek insanlık dersleri verdiği ifade etti.

Ödüller verildi, oratoryo sahnelendi

Program kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Etkinlik, öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan "Çanakkale Panoraması" adlı oratoryonun sahnelenmesiyle sona erdi. - AYDIN