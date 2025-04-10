Nazilli Fotoğraf Derneği Teknoloji Semineri Düzenledi

Nazillili fotoğraf tutkunları yeni teknolojileri öğreniyor

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde fotoğraf tutkunları tarafından 2006 yılında kurulan Nazilli Fotoğraf Sanatı Derneği Üyeleri; fotoğraf işleme yazılımlarındaki gelişmeler ve yapay zeka destekleri ile gelen yenilikleri öğreniyor.

Nazilli'de 19 yıl önce iki farklı fotoğraf tutkunu grubun bir araya gelerek ilçede fotoğraf sanatına ilgiyi artırma amaçlı kurduğu Nazilli Fotoğraf Sanatı Derneği, etkinliklerine devam ediyor. Haftalık olağan toplantılarında; hem bilgilerini pekiştirme, hem çektikleri fotoğrafları değerlendirme hem de yeni fotoğraf tutkunları ile bilgi alışverişinde bulunma amaçlı etkinliklerine bir yenisini daha eklediler. Kuruldukları günden bu yana yüzlerce fotoğraf sanatçısı kazandıran dernek üyeleri, dünya çapında başarılı çalışmalara imza atarken öte yandan da bölgenin kültürel, doğal ve tarihi zenginliklerini kadrajlarına alarak tanıtım elçiliği de yaparak bölgeye değer katıyor.

Fotoğraf tutkunları bir araya geliyor

Dernek üyeleri başta olmak üzere dernek dışından da dünyaca ünlü fotoğraf sanatçılarının katılımları ile ilçedeki fotoğraf sanatını geliştirmeyi ve özendirmeyi amaçlayan dernek, son olarak Nazilli Fotoğraf Sanatı Derneği Yönetim Kurulu Sekreteri Bilgisayar Mühendisi ve Fotoğraf Eğitmeni Kamil Okyay tarafından günümüz teknolojileri ile fotoğraf sanatının buluşmasını seminer şeklinde anlattı.

"Fotoğraf işlemede yapay zeka ve teknolojik gelişmeleri değerlendirdik"

Dernek Başkanı Refik Karacaoğlu öncülüğünde, dernek yönetim kurulu üyeleri, dernek üyeleri ve fotoğraf tutkunlarının katıldığı seminerde, fotoğraf işleme yazılımlarındaki gelişmeler, yapay zeka kabiliyetlerinin de eklenmesiyle birlikte baş döndürücü bir hıza ulaşan teknolojiyi anlatan Fotoğraf Eğitmeni Kamil Okyay: "Nazilli Fotoğraf Sanatı Derneği 2006 yılından beri fotoğraf sanatına hizmet eden, Nazilli ve çevresindeki fotoğraf severleri buluşturan bir dernek. Derneğimizin faaliyetleri arasında haftada bir kez olmak üzere teknolojik gelişmeleri anlattığımız uygulamalarımız oluyor. Bugün ise fotoğraf işleme programlarında yapay zekanın kullanılması ile birlikte oluşan yenilikleri kullanıcılarımıza ve üyelerimize anlatmaktı. Bu konuda bir güncelleme yapmış olduk. Haftada bir defa bu tarz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Buradaki seminer ve uyguladığımız eğitimleri sahada da uygulayarak daha da pekiştiriyoruz. Sanatsal ve tarihi açıdan çok zengin bir bölgemiz var. Gezilerimizle bölgemizi tanımaya ve tüm dünyaya da tanıtmaya çalışıyoruz. Çevremizdeki tüm fotoğraf severleri de derneğimize bekliyoruz" dedi.