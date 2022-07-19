Nazilli Yaylapınar'daki çalışmalarda sona gelindi - Son Dakika
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Nazilli Yaylapınar'daki çalışmalarda sona gelindi

19.07.2022 10:35
Nazilli Yaylapınar'daki çalışmalarda sona gelindi

Nazilli Belediyesi tarafından Yaylapınar Mahallesi Tümgeneral Mustafa Sezer Parkı'nda başlatılan bakım, onarım ve tadilat çalışmalarında sona gelindi.

Nazilli Belediyesi tarafından Yaylapınar Mahallesi Tümgeneral Mustafa Sezer Parkı'nda başlatılan bakım, onarım ve tadilat çalışmalarında sona gelindi.

Mahalle muhtarları ile koordineli bir şekilde kentin tamamında eksiklerin giderilmesi için çalışmalarına devam eden Nazilli Belediyesi, Yaylapınar Mahallesi Tümgeneral Mustafa Sezer Parkı'nda bakım, onarım ve tadilat çalışmalarında sona geldi.

Düğün, sünnet gibi cemiyetlerin yapıldığı ancak zamanla deforme olan parkın parke taşları tamamen yenilenerek mevcut alanda genişletme çalışması yapıldı.

Çalışmaları yakından takip eden Mahalle Muhtarı Hakan Yıldırım; "Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Talebimizi ilettik, sağ olsun bizleri kırmadı. İvedilikle ekiplerini yönlendirdi ve çalışmalar yapıldı. Cemiyetlerimizde rahatlıkla kullanmamız için genel bir düzenleme yapıldı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Nazilli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli Yaylapınar'daki çalışmalarda sona gelindi - Son Dakika

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