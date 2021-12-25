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Necatiye Köyiçi Deresi ıslah çalışmalarının yüzde 50'si tamamlandı - Son Dakika

Necatiye Köyiçi Deresi ıslah çalışmalarının yüzde 50'si tamamlandı

25.12.2021 12:10

Necatiye Köyiçi Deresi ıslah çalışmalarının yüzde 50'si tamamlandı Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Edirne'ye yaptığı yatırımlarla derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Necatiye Köyiçi Deresi ıslah çalışmalarının yüzde 50'si tamamlandı

EDİRNE - Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Edirne'ye yaptığı yatırımlarla derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Havsa Necatiye, Havsa Bakışlar ve Merkez Menekşesofular köylerindeki taşkın koruma inşaatının fiziki olarak yüzde 50 gerçekleşme sağlandı. Çalışmaların 2022 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Havsa İlçesinde bulunan ve taşkınlara sebebiyet veren Islah Projesi hakkında açıklamalarda bulunan proje sorumlusu Kazım Ozan Aksoy, "Şu an bulunduğumuz köy Necatiye yaklaşık bin 150 metre uzunluğunda bir taşkın koruma imalatımız var. 35 bin metreküplük bir harfiyat alınıp demirli beton inşaatımız ve imalatımız yapıldı. Yaklaşık 13,5 metre iki duvar arasındaki mesafemiz ve duvar boyumuzda 3 metre. Ani gelen su baskınlarından dolayı köylerimizde hasarlar meydana geliyordu bunların tamamen önüne geçmek amacıyla yapılan imalatlarımızdır. Devlet Su İşleri bölge müdürlüğünce yapılan bir çalışma. Bizde bu sorumluluğu üstlendik ve imalatlarımızı en hızlı şekilde bitirmek için uğraşıyoruz. Şu anda projemizin yüzde 50'si tamamlandı. Geriye kalan yüzde 50'mizide en kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz. 2022 yılı içerisinde tamamen 3 köyümüz dahil bitecek. Bu üç köyün Edirne Merkez Menekşesofular, Havsa Bakışlar ve Havsa Necatiye taşkın koruma imalatlarımızın hepsi tarafımızca yapılacak" ifadelerini kullandı.

Necatiye Köyiçi Deresi ıslah çalışmalarının yüzde 50'si tamamlandı
Necatiye Köyiçi Deresi ıslah çalışmalarının yüzde 50'si tamamlandı
Necatiye Köyiçi Deresi ıslah çalışmalarının yüzde 50'si tamamlandı

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Edirne, Tarım, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Necatiye Köyiçi Deresi ıslah çalışmalarının yüzde 50'si tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Necatiye Köyiçi Deresi ıslah çalışmalarının yüzde 50'si tamamlandı - Son Dakika
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