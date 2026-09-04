Nevşehir Acıgöl'de vatandaş ters dönen Türk bayrağını düzeltmek için iskeleye tırmandı - Son Dakika
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Nevşehir Acıgöl'de vatandaş ters dönen Türk bayrağını düzeltmek için iskeleye tırmandı

Nevşehir Acıgöl\'de vatandaş ters dönen Türk bayrağını düzeltmek için iskeleye tırmandı
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Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar kasabasında Ramazan Koç, rüzgar nedeniyle ters dönen Türk bayrağını düzeltmek için yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki inşaat iskelesine tırmandı. Koç'un bayrağı yeniden dalgalandırdığı anlar cep telefonuyla kaydedilirken, bu duyarlılık çevredekilerin takdirini topladı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar kasabasında bir vatandaş, rüzgar nedeniyle ters dönen Türk bayrağını düzeltmek için yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki inşaat iskelesine tırmandı. Vatandaşın bayrağı düzeltmek için iskeleye tırmandığı ve Türk bayrağını yeniden dalgalandırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karapınar kasabasında yapımı devam eden bir fabrikanın yanından geçtiği sırada inşaat iskelesinde asılı bulunan Türk bayrağının rüzgar nedeniyle ters döndüğünü fark eden Ramazan Koç, bayrağı düzeltmek için harekete geçti. Bayrağın ters şekilde dalgalanmasına gönlü razı olmayan Koç, hiç tereddüt etmeden yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki büyük inşaat iskelesine tırmandı. Koç, iskeleye çıkarak ters dönen Türk bayrağını düzeltti ve ay yıldızlı bayrağın yeniden düzgün şekilde dalgalanmasını sağladı. Ramazan Koç'un Türk bayrağını düzeltmek için inşaat iskelesine tırmandığı anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bayrağın düzeltilmesinin ardından ay yıldızlı Türk bayrağının yeniden dalgalanması ise gurur veren görüntüler oluşturdu.

"İçim rahat etmedi, bayrağı düzeltmem gerektiğini düşündüm"

Yaşadığı olayı anlatan Ramazan Koç, "Karapınar kasabasında bir fabrika inşaatının yanından geçerken iskelede asılı olan bayrağın ters döndüğünü gördüm. İçim rahat etmedi. O bayrağı düzeltmem gerektiğini düşündüm. Hiç tereddüt etmeden yaklaşık 8-10 metre yüksekliğindeki büyük inşaat iskelesine tırmanarak bayrağı düzelttim. Bayrağın o şekilde dalgalanması bizim ve Türk milleti için çok önemli bir an, çok önemli bir gurur. Bayrağımızın düzgün şekilde dalgalandığını görmek beni çok mutlu etti" dedi.

Koç'un gösterdiği duyarlılık çevrede bulunan vatandaşların da takdirini toplarken, olay Türk bayrağına duyulan sevgi ve saygının anlamlı bir örneği olarak dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Ramazan Koç, Karapınar, Nevşehir, İnşaat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nevşehir Acıgöl'de vatandaş ters dönen Türk bayrağını düzeltmek için iskeleye tırmandı - Son Dakika

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