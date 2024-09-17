Nevşehir Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Hoş Geldin Desteği

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Nevşehir Belediyesi, şehir dışından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ne eğitim almak için gelen öğrencilere yönelik Adnan Menderes Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ve kampüs girişinde bilgilendirme standı açtı.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, üniversite sınavında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ni kazanarak kente gelen öğrencilerin ilk günlerinde hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla otogarda ve üniversite kampüsünde bilgilendirme standı kurdu. Açılan stantta genç üniversitelilere, öğrenci şehri Nevşehir'i tanıtan kitapçıklar verilirken ayrıca Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) bünyesinde açılacak ücretsiz kurslar anlatıldı.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün gençlik ve eğitim projeleri ile gençlere yönelik düzenlediği aktiviteler hakkında da bilgilendirilen öğrencilere ulaşım ve NEVKART konusunda da açıklamalar yapıldı.

Bu arada Türkiye'nin çeşitli illerinden eğitim hayatlarını sürdürmek için Nevşehir'e gelen öğrenciler için Nevşehir Belediyesi tarafından şehrin farklı noktalarında üzerinde 'Evinize Hoş Geldiniz' yazan pankart ve afişler de asıldı. - NEVŞEHİR