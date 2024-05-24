Niğde'de 60 Yıl Sonra Nikah Masasına Oturan Çift - Son Dakika
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Niğde'de 60 Yıl Sonra Nikah Masasına Oturan Çift

Niğde\'de 60 Yıl Sonra Nikah Masasına Oturan Çift

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde yaşayan 8 çocuk ve 20 torun sahibi çift, 60 yıl sonra resmi nikahlarını kıydırdı. Altunhisar Belediye Başkanı Neşet Doygun'un kıydığı nikahla çift, mutlu evliliklerini resmileştirdi.

24.05.2024 15:17  Güncelleme: 15:23
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Niğde'de 8 çocuk ve 20 torun sahibi çift, 60 yıl sonra nikah masasına oturdu.

Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Yakacık köyünde ikamet eden 75 yaşındaki Elmas Sağlam ve 86 yaşındaki Ahmet Erol ilçe Belediye Başkanı Neşet Doygun'un kıydığı nikahla evliliklerini 60 yıl sonra resmileştirdi. 60 yıllık mutlu evliliklerini 8 çocuk, 20 torunla taçlandıran ancak resmi nikahları olmayan çift Altunhisar Belediyesi nikah salonunda düzenlenen törenle resmen evlenmiş oldu.

Çiftin resmi nikahlarını kıyan Altunhisar Belediye Başkanı Neşet Doygun, evlilik yaşamlarında örnek olan çifte uzun ömür ve mutluluk diledi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde'de 60 Yıl Sonra Nikah Masasına Oturan Çift - Son Dakika

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