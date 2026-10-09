Niğde\'de yaklaşık 100 milyon liralık Dışarı Camii otopark projesinin temeli atıldı

Niğde Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dışarı Cami otoparkı ve peyzaj projesinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Yaklaşık 100 milyon liralık ihale bedeline sahip proje kapsamında 90 araçlık otopark, sosyal alanlar ve ibadet alanları oluşturulacak.

Niğde'de tarihi Dışarı Camii çevresinin yeniden düzenlenmesi ve şehir merkezindeki otopark ihtiyacının azaltılması amacıyla hazırlanan otopark ve peyzaj projesi için temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Niğde Valisi Nedim Akmeşe, AK Parti Niğde Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Törende konuşan Niğde Valisi Nedim Akmeşe; projenin hem otopark sorununa çözüm sunacağını hem de vatandaşların huzur içerisinde vakit geçirebilecekleri sosyal alanlar kazandıracağını belirtti. Ülke genelinde artan araç sayısıyla birlikte otopark ihtiyacının da büyüdüğüne dikkat çeken Akmeşe, "Bu proje sayesinde şehir merkezimizdeki otopark ihtiyacının bir kısmı karşılanmış olacak. Aynı zamanda oluşturulacak sosyal alanlarla vatandaşlarımıza daha iyi şartlarda hizmet sunulacak. Bu tür projelerle şehrimizin trafiğinin daha rahat bir hale geleceğini ümit ediyoruz" dedi. Vali Akmeşe; projeye katkı sağlayan kurumlara ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Milletvekili Uzkurt: "Tek amacımız Niğde'ye hizmet etmek"

AK Parti Niğde Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ise konuşmasında Niğde'nin gelişimi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Uzkurt; "Bu şehir hepimizin. Hemşehrilerimiz bizlere bu şehre hizmet etmemiz için görev verdi. Seçildiğimiz günden bu yana hiçbir siyasi ayrım yapmadan ilimizin, ilçelerimizin, beldelerimizin ve köylerimizin her köşesine hizmet götürmeye çalışıyoruz. Bütün gayemiz hemşehrilerimizin bize göstermiş olduğu teveccühe layık olmak ve Niğde'ye yeni yatırımlar kazandırmaktır" ifadelerini kullandı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de projenin tarihi Dışarı Camii'nin korunması ve çevresinin genişletilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Proje alanında daha önce bulunan 5 parseldeki yapıların kamulaştırıldığını belirten Özdemir, kamulaştırma sürecinin hak sahipleriyle uzlaşma yoluyla tamamlandığını söyledi. Projenin yaklaşık 100 milyon liralık ihale bedeline sahip olduğunu ifade eden Özdemir, kamulaştırma giderleriyle birlikte toplam maliyetin daha yüksek olacağını belirtti. Proje kapsamında yer altında 90 araç kapasiteli otopark oluşturulacağını açıklayan Özdemir, üst bölümde ise vatandaşların kullanımına yönelik yeni alanların yer alacağını söyledi. Başkan Özdemir; "Otoparkın üzerinde özellikle emeklilerimizin ve ileri yaştaki vatandaşlarımızın yaz-kış vakit geçirebilecekleri, çaylarını içip sohbet edebilecekleri bir sosyal alan oluşturacağız. Bunun yanında vatandaşlarımızın daha rahat kullanabilecekleri abdesthane ve tuvaletler yapılacak. Kadınlarımızın daha uygun şartlarda ibadet edebilmeleri için de yeni bir namaz alanı kazandıracağız. Böylece tek bir projeyle birçok ihtiyaca cevap vermiş olacağız" dedi.

Konuşmaların ardından edilen dualar eşliğinde protokol üyeleri tarafından temel atma butonuna basılarak projenin ilk harcı döküldü.