Niğde'de yaklaşık 100 milyon liralık Dışarı Camii otopark projesinin temeli atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Niğde'de yaklaşık 100 milyon liralık Dışarı Camii otopark projesinin temeli atıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde\'de yaklaşık 100 milyon liralık Dışarı Camii otopark projesinin temeli atıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Belediyesi'nin Dışarı Camii çevresi için hazırladığı otopark ve peyzaj projesinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Yaklaşık 100 milyon liralık ihale bedelli projede 90 araçlık yer altı otoparkı, sosyal ve ibadet alanları yer alacak.

Niğde Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dışarı Cami otoparkı ve peyzaj projesinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Yaklaşık 100 milyon liralık ihale bedeline sahip proje kapsamında 90 araçlık otopark, sosyal alanlar ve ibadet alanları oluşturulacak.

Niğde'de tarihi Dışarı Camii çevresinin yeniden düzenlenmesi ve şehir merkezindeki otopark ihtiyacının azaltılması amacıyla hazırlanan otopark ve peyzaj projesi için temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Niğde Valisi Nedim Akmeşe, AK Parti Niğde Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Törende konuşan Niğde Valisi Nedim Akmeşe; projenin hem otopark sorununa çözüm sunacağını hem de vatandaşların huzur içerisinde vakit geçirebilecekleri sosyal alanlar kazandıracağını belirtti. Ülke genelinde artan araç sayısıyla birlikte otopark ihtiyacının da büyüdüğüne dikkat çeken Akmeşe, "Bu proje sayesinde şehir merkezimizdeki otopark ihtiyacının bir kısmı karşılanmış olacak. Aynı zamanda oluşturulacak sosyal alanlarla vatandaşlarımıza daha iyi şartlarda hizmet sunulacak. Bu tür projelerle şehrimizin trafiğinin daha rahat bir hale geleceğini ümit ediyoruz" dedi. Vali Akmeşe; projeye katkı sağlayan kurumlara ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Milletvekili Uzkurt: "Tek amacımız Niğde'ye hizmet etmek"

AK Parti Niğde Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ise konuşmasında Niğde'nin gelişimi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Uzkurt; "Bu şehir hepimizin. Hemşehrilerimiz bizlere bu şehre hizmet etmemiz için görev verdi. Seçildiğimiz günden bu yana hiçbir siyasi ayrım yapmadan ilimizin, ilçelerimizin, beldelerimizin ve köylerimizin her köşesine hizmet götürmeye çalışıyoruz. Bütün gayemiz hemşehrilerimizin bize göstermiş olduğu teveccühe layık olmak ve Niğde'ye yeni yatırımlar kazandırmaktır" ifadelerini kullandı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de projenin tarihi Dışarı Camii'nin korunması ve çevresinin genişletilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Proje alanında daha önce bulunan 5 parseldeki yapıların kamulaştırıldığını belirten Özdemir, kamulaştırma sürecinin hak sahipleriyle uzlaşma yoluyla tamamlandığını söyledi. Projenin yaklaşık 100 milyon liralık ihale bedeline sahip olduğunu ifade eden Özdemir, kamulaştırma giderleriyle birlikte toplam maliyetin daha yüksek olacağını belirtti. Proje kapsamında yer altında 90 araç kapasiteli otopark oluşturulacağını açıklayan Özdemir, üst bölümde ise vatandaşların kullanımına yönelik yeni alanların yer alacağını söyledi. Başkan Özdemir; "Otoparkın üzerinde özellikle emeklilerimizin ve ileri yaştaki vatandaşlarımızın yaz-kış vakit geçirebilecekleri, çaylarını içip sohbet edebilecekleri bir sosyal alan oluşturacağız. Bunun yanında vatandaşlarımızın daha rahat kullanabilecekleri abdesthane ve tuvaletler yapılacak. Kadınlarımızın daha uygun şartlarda ibadet edebilmeleri için de yeni bir namaz alanı kazandıracağız. Böylece tek bir projeyle birçok ihtiyaca cevap vermiş olacağız" dedi.

Konuşmaların ardından edilen dualar eşliğinde protokol üyeleri tarafından temel atma butonuna basılarak projenin ilk harcı döküldü.

Kaynak: İHA
Niğde BelediyesiGüncelUlaşımNiğdeÇevreEmlakYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kimse ne olduğunu anlayamadı Galatasaray’dan bir garip paylaşım Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'dan bir garip paylaşım
Azerbaycan’da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Okan Buruk’u korkutan gelişme Futbolcularını tek tek uyardı Okan Buruk'u korkutan gelişme! Futbolcularını tek tek uyardı
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
16:47
Fenerbahçe’den Mert Hakan bombası Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı
Fenerbahçe'den Mert Hakan bombası! Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı
16:28
Fenerbahçe’de ayrılık 1 dakika bile oynamadan gidiyor
Fenerbahçe'de ayrılık! 1 dakika bile oynamadan gidiyor
16:15
AK Parti’nin 9 maddelik fon yasası teklifi Meclis’te İşte yatırımcılara ödenecek rakam
AK Parti'nin 9 maddelik fon yasası teklifi Meclis'te! İşte yatırımcılara ödenecek rakam
16:12
Murat Cemcir’in çöküşü Şirketi resmen iflas etti
Murat Cemcir'in çöküşü! Şirketi resmen iflas etti
16:00
Bakan Göktaş’a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
Bakan Göktaş'a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
15:29
Şarkıcı Güllü’nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Şarkıcı Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 17:18:19. #.0.2#
SON DAKİKA: Niğde'de yaklaşık 100 milyon liralık Dışarı Camii otopark projesinin temeli atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei