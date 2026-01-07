Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir emeklilerle bir araya geldi - Son Dakika
Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir emeklilerle bir araya geldi

07.01.2026 16:07  Güncelleme: 16:13
Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Emekliler Meclisi üyeleriyle bir araya gelerek emeklilerin talep ve önerilerini dinledi ve 'Nilüfer Her Yerde' mobil uygulaması üzerinden aktif katılım çağrısında bulundu.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi üyeleriyle bir araya gelerek emeklilerin talep ve önerilerini dinledi. Başkan Özdemir, kent yönetiminde ortak aklın önemine vurgu yaparak, "Nilüfer Her Yerde" mobil uygulaması üzerinden aktif katılım çağrısında bulundu.

Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi tarafından düzenlenen ilk yardım eğitimine katılan Başkan Şadi Özdemir'e, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Serpil Altun ve Okan Şahin, Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Doç. Dr. Elifhan Köse Çal ile Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi Başkanı Temel Güzelsoy eşlik etti.

Eğitmen Nurcan Güven tarafından verilen ilk yardım eğitimini takip eden Başkan Özdemir, programın ardından emeklilerle sohbet ederek soruları yanıtladı. Hayati önem taşıyan ilk yardım eğitimine gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade eden Özdemir, emeklilerin görüş ve taleplerinin kendileri için yol gösterici olduğunu söyledi.

Nilüfer'i toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla yönettiklerini belirten Başkan Şadi Özdemir, katılımcı demokrasi anlayışını güçlendirmeye önem verdiklerini kaydetti. Vatandaşların yönetime daha aktif katılımını sağlamak amacıyla teknolojiden yararlandıklarını dile getiren Özdemir, "Nilüfer Her Yerde mobil uygulamasını kullanmanızı rica ediyorum. Bu uygulama sayesinde belediye hizmetlerine daha kolay ulaşabilir, kente dair görüş ve önerilerinizi bizlere hızlı bir şekilde iletebilirsiniz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Şadi Özdemir, Teknoloji, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

