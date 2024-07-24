Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 23 Nisan Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Yerel

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 23 Nisan Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 23 Nisan Mahallesi\'nde vatandaşlarla buluştu

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 23 Nisan Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşarak aşure ikram etti ve semt pazarını gezdi.

24.07.2024 13:00  Güncelleme: 13:02
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Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 23 Nisan Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlara aşure ikram eden Şadi Özdemir, ardından bölgedeki semt pazarını gezdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 23 Nisan Mahallesi'ni ziyaret etti. Özdemir, eşi Nuray Özdemir ve başkan yardımcıları ile birlikte bölgede kurulan semt pazarındaki aşure ikramına katıldı. Aşure ikramında vatandaşlarla sohbet eden Şadi Özdemir, ardından pazarı gezdi. Esnafa "hayırlı işler" dileklerinde bulunan Şadi Özdemir, hallerini hatırlarını sordu. 23 Nisan Mahallesi sakinleri ile de görüşen Başkan Şadi Özdemir, talep ve önerileri dinledi.

Mahallede 26 bin metrekarelik parkın yapımının sürdüğün hatırlatan Şadi Özdemir, "Kentimizdeki yeşil alanları artıracağız. Vatandaşlarımızın, çocuklarımızın sosyalleşebilecekleri alanlar kuracağız. Mutlu bir kentte yaşamaları için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Şadi Özdemir, semt pazarında dolaşırken vatandaşlarla bol bol fotoğraf da çektirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 23 Nisan Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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