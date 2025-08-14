Nilüfer Belediyesi\'nden Çocuklara Sürdürülebilirlik Eğitimi

Nilüfer Belediyesi'nin "Köyünün Geleceği Misin?" projesi Badırga Mahallesi'nde tamamlandı. Bir ay süren programda 22 çocuk, yaşadıkları bölgeyi tanıyarak sürdürülebilir projeler geliştirdi.

Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen "Köyünün Geleceği Misin?" projesi sona erdi. Bu yıl Badırga Mahallesi'nde düzenlenen, 9-14 yaş arasında 22 çocuğun katıldığı program, düzenlenen törenle tamamlandı.

Proje kapsamında çocuklara yaşadıkları bölgeyi tanımaları, korumaları ve farkındalık kazanmaları amacıyla çeşitli atölyeler düzenlendi. Bir ay süren program boyunca katılımcılar sinema ve kısa film uygulaması, arkeoloji, sözlü tarih, kırsal turizm, oryantiring, fotoğrafçılık, seramik pano, proje yazma, sosyal medya ve ritim eğitimleri aldı.

Programın kapanış törenine Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Badırga Mahalle Muhtarı Ali Okyan ve çocukların aileleri katıldı. Törende çocuklar, bir ay boyunca edindikleri bilgiler doğrultusunda hazırladıkları farkındalık projelerini sundular.

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, projenin daha önce Misi, Fadıllı, Korubaşı, Gölyazı ve Ürünlü mahallelerinde de düzenlendiğini hatırlattı. Erman, "Bu projenin önemli yanlarından biri kendinizi tanımanızı sağlaması. Önce yaşadığınız alanın farkına varmalısınız. Belki burada öğrendikleriniz gelecek meslek seçimlerinizi etkileyecek. Merak etmekten, öğrenmekten asla vazgeçmeyin" diye konuştu.

Etkinlikte çocukların çektiği kısa film gösterildi ve aileler çocukların çektiği fotoğrafların bulunduğu sergiyi gezdi. Katılımcı çocuklara sertifikaları takdim eden Erman, katkıları nedeniyle Badırga Mahalle Muhtarı Ali Okyan'a da teşekkür etti. - BURSA