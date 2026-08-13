Nilüfer’de iki yıkım birden

Nilüfer Belediyesi, verimli tarım arazilerini koruma hedefiyle yürüttüğü kaçak yapıyla mücadele kapsamında, Büyükbalıklı ve Çatalağıl mahallelerinde inşa edilen toplam bin metrekarelik iki yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Nilüfer Belediyesi, kent genelinde kaçak yapılaşmaya karşı yürüttüğü denetim ve yıkım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle verimli tarım alanlarının korunmasına öncelik veren Nilüfer Belediyesi, hem kendi saha tespitleri hem de vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda belirlenen yapılara yönelik yasal süreçleri işletiyor. Hukuki prosedürleri tamamlanan binalar, program dahilinde yıkılıyor.

Belediye ekipleri bu çalışmalar kapsamında son olarak Büyükbalıklı ve Çatalağıl mahallelerinde iki ayrı adrese müdahalede bulundu.

Yıkımlarda ilk olarak Büyükbalıklı Mahallesi'nde depo olarak kullanıldığı belirlenen 600 metrekarelik yapının yıkımı gerçekleştirildi. Buradaki çalışmanın tamamlanmasının ardından Çatalağıl Mahallesi'ne geçen ekipler, yine depo amaçlı kullanılan 400 metrekarelik kaçak yapıyı ortadan kaldırdı. Böylece, toplam bin metrekarelik alandaki kaçak yapılaşma temizlenmiş oldu.

Jandarma ve zabıta ekiplerinin güvenlik önlemleri altında, sağlık görevlilerinin de hazır bulundurulduğu yıkımlar sorunsuz bir şekilde tamamlandı.