Nilüfer\'de Engelliler Haftası \'Bizim Ev\'in yıl sonu gösterisiyle tamamlandı

Nilüfer Belediyesi tarafından Engelliler Haftası kapsamında hafta boyunca süren etkinlikler, Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcılarının hazırladığı "sıra gecesi" konseptli yıl sonu gösterisiyle tamamlandı.

Nilüfer Belediyesi'nin Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlendiği farkındalık etkinlikleri renkli bir kapanışa sahne oldu. Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcıları, Nazım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenen yıl sonu gösterisinde bir yıl boyunca müzik ve halk dansları atölyelerinde yaptıkları çalışmaların meyvelerini sahneye taşıdı.

Programa; Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Nilüfer Kent Konseyi Engelli Meclisi ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda engelli birey ve aileleri katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, engellerin sanat ve sporla aşılabileceğini vurgulayarak, "Hafta boyunca birçok güzel etkinliğe ev sahipliği yaptık. Gördüğümüz tablo bize şunu bir kez daha ispatladı; fırsat verildiğinde, sanat veya spor fark etmeksizin tüm engelleri aşabiliyor ve birçok alanda başarılı olabiliyoruz. Önemli olan bir arada yaşama kültürünü edinmek ve bu farkındalığı hep birlikte oluşturabilmektir" ifadelerini kullandı. Erman, etkinliğe emek veren Bizim Ev eğitmenlerine ve çalışanlarına da teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sıra gecesi konseptiyle hazırlanan gösterilere geçildi. Sahneye ilk olarak Bizim Ev Halk Dansları ekibi çıktı. Yöresel oyunlardaki performanslarıyla dikkat çeken ekip, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Halk danlarının ardından sahne alan Bizim Ev Korosu, geceye türkülerle renk kattı. Koro ve solo olarak "Urfa'nı Etrafı", "Eşarbını Yan Bağlama" ve "Ürgüp'ün Bacaları" gibi sevilen eserleri seslendiren ekibe, salondaki izleyiciler de he bir ağızdan eşlik etti. Gecenin sonunda katılımcılara sıra gecesinde hazırlanan çiğ köfte ikram edildi. - BURSA