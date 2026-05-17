Nilüfer'de Engelliler Haftası 'Bizim Ev'in yıl sonu gösterisiyle tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nilüfer'de Engelliler Haftası 'Bizim Ev'in yıl sonu gösterisiyle tamamlandı

Nilüfer\'de Engelliler Haftası \'Bizim Ev\'in yıl sonu gösterisiyle tamamlandı
17.05.2026 14:32  Güncelleme: 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediyesi'nin Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikler, Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcılarının sıra gecesi konseptli yıl sonu gösterisiyle tamamlandı. Halk dansları ve koro performanslarının yer aldığı gecede engellilerin sanatla engelleri aştığı vurgulandı.

Nilüfer Belediyesi tarafından Engelliler Haftası kapsamında hafta boyunca süren etkinlikler, Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcılarının hazırladığı "sıra gecesi" konseptli yıl sonu gösterisiyle tamamlandı.

Nilüfer Belediyesi'nin Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlendiği farkındalık etkinlikleri renkli bir kapanışa sahne oldu. Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcıları, Nazım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenen yıl sonu gösterisinde bir yıl boyunca müzik ve halk dansları atölyelerinde yaptıkları çalışmaların meyvelerini sahneye taşıdı.

Programa; Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Nilüfer Kent Konseyi Engelli Meclisi ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda engelli birey ve aileleri katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, engellerin sanat ve sporla aşılabileceğini vurgulayarak, "Hafta boyunca birçok güzel etkinliğe ev sahipliği yaptık. Gördüğümüz tablo bize şunu bir kez daha ispatladı; fırsat verildiğinde, sanat veya spor fark etmeksizin tüm engelleri aşabiliyor ve birçok alanda başarılı olabiliyoruz. Önemli olan bir arada yaşama kültürünü edinmek ve bu farkındalığı hep birlikte oluşturabilmektir" ifadelerini kullandı. Erman, etkinliğe emek veren Bizim Ev eğitmenlerine ve çalışanlarına da teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sıra gecesi konseptiyle hazırlanan gösterilere geçildi. Sahneye ilk olarak Bizim Ev Halk Dansları ekibi çıktı. Yöresel oyunlardaki performanslarıyla dikkat çeken ekip, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Halk danlarının ardından sahne alan Bizim Ev Korosu, geceye türkülerle renk kattı. Koro ve solo olarak "Urfa'nı Etrafı", "Eşarbını Yan Bağlama" ve "Ürgüp'ün Bacaları" gibi sevilen eserleri seslendiren ekibe, salondaki izleyiciler de he bir ağızdan eşlik etti. Gecenin sonunda katılımcılara sıra gecesinde hazırlanan çiğ köfte ikram edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nilüfer'de Engelliler Haftası 'Bizim Ev'in yıl sonu gösterisiyle tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

15:21
Tekirdağ Çorlu’da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
14:50
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi hayatını kaybetti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
14:25
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan fotoğraf çıktı
Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan fotoğraf çıktı
14:17
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
14:00
DSÖ küresel acil durum ilan etti Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
13:45
Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 16:07:00. #7.12#
SON DAKİKA: Nilüfer'de Engelliler Haftası 'Bizim Ev'in yıl sonu gösterisiyle tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.