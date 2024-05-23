Nilüfer Kaymakamı Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarını denetledi

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Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Alaaddinbey Hayvan Pazarı'ndaki hazırlıkları yerinde inceledi. Pazarla ilgili bilgi alan Süzen, halk sağlığı ve hijyen konusunda dikkat etmeleri gereken konularda yetkililere uyarılarda bulundu.

Nilüfer'de, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi halk sağlığı ve hijyen konusunda herhangi bir problem yaşanmaması için sıkı çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Nilüfer İlçe Kaymakamı Murat Süzen, Alaaddinbey Hayvan Pazarı'nı ziyaret etti. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Şirin Biçer ve Zerrin Güleş ile Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Sanem Çetiner'in de yer aldığı inceleme ziyaretinde Kaymakam Süzen, Alaaddinbey Hayvan Pazarı'ndaki hazırlıkları gözlemledi. Süzen, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesim alanlarını da inceledi.

Mevcut kapasitesi ve şartlarla ilgili bilgi alan Nilüfer Kaymakamı Süzen, bayram hazırlıkları konusunda da uyarılarda bulundu. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda halk sağlığı ve hijyen konusunda önemli konuların ele alındığını hatırlatan Kaymakam Süzen, Alaaddinbey Hayvan Pazarı sorumlularının özellikle şap hastalığına karşı hassas olmaları gerektiğini vurguladı. Kaymakam Murat Süzen, gelen hayvanların kontrollerinin özenli yapılması çağrısında bulundu.

Burada veteriner hekimlerin de görev aldığını hatırlatan Süzen, "Sağlığımıza dikkat edelim. Burada veterinerlere ve sizlere çok iş düşüyor. Burada bir ihmaliniz 10 kilometre çeperindeki her yeri etkiliyor. Kurban Bayramı'nı güzel bir şekilde geçirelim istiyoruz. El birliği ile ilerleyelim. Bir eksiğiniz, ihtiyacınız olduğunda belediyemizin yetkilileri ile buradayız" diye konuştu.

Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen, daha sonra yenilenen yüzüyle daha donanımlı ve nitelikli hizmet veren Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ni gezdi. Verilen hizmetlerle ilgili bilgi alan Kaymakam Süzen, merkezin bugüne kadar gördüğü en iyi yerlerden birisi olduğuna işaret ederek, çalışanları tebrik etti. - BURSA