Nizip\'te Modern Hayvan Bakım Evi Projesi Hayata Geçiyor

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın vizyoner projelerinden biri olan modern hayvan bakım evi hayata geçiyor.

Başkan Doğan, ilçedeki sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmeyi hedefleyen modern Hayvan Bakım Evi projesinin yapım çalışmalarını yakından takip ediyor. İnşaatı hızla ilerleyen bakım evinde incelemelerde bulunan Başkan Doğan, "Can dostlarımız için umut dolu bir yuva yükseliyor, modern Hayvan Bakım Evi yaklaşık yüzde 50 oranında tamamlandı. Bakım evi sadece bir barınma alanı olmanın ötesinde, can dostlarımızın sağlık ve refahını ön planda tutan modern bir merkez olacaktır. Nizip'imize değer katan bu önemli yatırım, can dostlarımıza şefkat elimizi uzatacağımız sevgi dolu bir merkez olacak. Hayırlı olsun" dedi.

Bakım evinde, tam donanımlı bir veteriner hekim odası, kapsamlı muayene odası, hijyenik temizleme ve ameliyathane bölümleri, düzenli mama ihtiyacını karşılayacak mama deposu ve mutfak bulunacak. Ayrıca, hayvanların farklı ihtiyaçlarına yönelik özel alanlar da tasarlandı. Yeni yuvalarını bekleyen hayvanlar için sahiplendirme bölümü ve anneleriyle yavrularının güven içinde kalabileceği anne-yavrulu bölümler oluşturulacak. Bu kapsamda 23 adet tip kulübe inşa ediliyor. Sağlık sorunları yaşayan hayvanlar için ise 21 adet karantina bölümü, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla 6 adet kuduz bölümü ve 7 adet uyuz bölümü yer alacak.

Modern Hayvan Bakım Evi'nin tamamlanmasıyla birlikte, Nizip Belediyesi sokak hayvanlarına yönelik daha etkin ve kapsamlı hizmetler sunabilecek. Bu proje, hayvanseverlerin de takdirini topluyor ve ilçedeki hayvan hakları konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. - GAZİANTEP