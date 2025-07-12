Nizip\'te Ücretsiz Karpuz Dağıtımı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir esnaf, yaz sıcağında vatandaşların yüzünü güldürmek adına davul zurna eşliğinde ücretsiz karpuz dağıttı. 7 ton karpuzu sadece 10 dakikada tükendi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde hayırsever bir esnaf ilçenin çeşitli mahallelerinde davul zurna eşliğinde ücretsiz karpuz dağıttı. Kamyonetlerle mahalle mahalle dolaşan ekip, davul ve zurna ile vatandaşları karpuz dağıtımına davet etti. Kısa sürede büyük ilgi gören etkinlikte 7 ton karpuz sadece 10 dakikada tükendi. - GAZİANTEP