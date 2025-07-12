Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir esnaf, yaz sıcağında vatandaşların yüzünü güldürmek adına davul zurna eşliğinde ücretsiz karpuz dağıttı. 7 ton karpuzu sadece 10 dakikada tükendi.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde hayırsever bir esnaf ilçenin çeşitli mahallelerinde davul zurna eşliğinde ücretsiz karpuz dağıttı. Kamyonetlerle mahalle mahalle dolaşan ekip, davul ve zurna ile vatandaşları karpuz dağıtımına davet etti. Kısa sürede büyük ilgi gören etkinlikte 7 ton karpuz sadece 10 dakikada tükendi. - GAZİANTEP
Son Dakika › Yerel › Nizip'te Ücretsiz Karpuz Dağıtımı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?