Norveç Kralı Harald Hastaneden Taburcu Oldu

Hastaneye kaldırılan Norveç Kralı Harald, İspanya'nın Tenerife Adası'nda tatildeyken kaldırıldığı hastaneden bugün taburcu oldu. 89 yaşındaki Kral Harald, geçtiğimiz Salı günü enfeksiyon ve dehidrasyon nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Avrupa'nın en yaşlı devlet başkanı unvanına sahip olan Kral Harald'ın tatiline kaldığı yerden devam edeceği belirtildi. - MADRİD