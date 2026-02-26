Norveç Kralı Harald, İspanya'da tatildeyken enfeksiyon ve dehidrasyon nedeniyle kaldırıldığı hastaneden taburcu oldu.
Hastaneye kaldırılan Norveç Kralı Harald, İspanya'nın Tenerife Adası'nda tatildeyken kaldırıldığı hastaneden bugün taburcu oldu. 89 yaşındaki Kral Harald, geçtiğimiz Salı günü enfeksiyon ve dehidrasyon nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Avrupa'nın en yaşlı devlet başkanı unvanına sahip olan Kral Harald'ın tatiline kaldığı yerden devam edeceği belirtildi. - MADRİD
Son Dakika › Yerel › Norveç Kralı Harald Hastaneden Taburcu Oldu - Son Dakika
