Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Isparta Valiliğine atandı. Son kararnamenin ardından göreve devam eden tek kadın vali Nurtaç Arslan oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Mardin ve Kayseri ve Bartın'ın da aralarında bulunduğu 41 ile yeni valiler atanırken, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Türkiye'de görev yapan 2 kadın validen biri olan Bartın Valisi Nurtaç Arslan Isparta Valiliğine atanırken, Burdur'da 2 yıldır görev yapan Tülay Baydar Bilgihan ise aynı valiler kararnamesi ile merkeze çekildi

4 kadın validen biri devam edebildi

25 Kasım 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi'nin ardından 2022 ve 2024 yıllarında atanan toplam 4 kadın validen sadece Nurtaç Arslan görevine devam edebildi. Bugüne kadar ülke tarihinde valilik yapmış 10 kadın arasında da yer alan Nurtaç Arslan, Bartın'da görev yaptığı 4.5 yılın ardından Isparta Valisi olarak görevini sürdürecek. Bartın'ın ilk kadın valisi olan Nurtaç Arslan, son kararname ile Isparta tarihinde görev yapan ilk kadın vali unvanına da sahip oldu.

Diğer kadın valiler şimdi ne yapıyor?

Öte yandan, 2023 yılında Yalova Valisi olarak atanan Hülya Kaya, 6 Ocak 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesiyle merkeze çekilirken, yerine Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta atanmıştı. 18 Mayıs 2022 tarihindeki valiler kararnamesi ile Afyonkarahisar Valisi olarak atanan ve Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olan Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, 20 Şubat 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İçişleri Bakan yardımcılığına getirilirken, yerine ise Uşak Valiliğinden Naci Aktaş atanmıştı.