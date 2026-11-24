Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde görev yapan 29 yaşındaki bedensel engelli öğretmen Yavuz Samed Demirel, azmi ve meslek aşkıyla hem öğrencilerine hem de meslektaşlarına örnek oluyor.

Bolvadin Şehit Carullah Kalkan Ortaokulunda 3 yıldır görev yapan ve 3 kardeşin en küçüğü olan Demirel, her sabah kendi aracıyla okuluna geliyor. Aracından indikten sonra okulda bulunan akülü sandalyesine geçen genç öğretmen, ders zilinin çalmasıyla birlikte büyük bir heyecanla sınıfların yolunu tutuyor. Engellerin eğitim aşkına mani olamayacağını gösteren Demirel, öğrencileriyle kurduğu güçlü iletişimle takdir topluyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Demirel, mesleğini büyük bir sevgiyle yaptığını belirtti. 2023 yılından bu yana öğretmenlik mesleğini icra ettiğini ifade eden Demirel, şunları söyledi:

"Burada öğrencilerimizle güzel eğitim öğretim yıllarına başlayıp tamamlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Öğrencilerimizin akademik başarılarını ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeleri için elimizden geldiğince çabalıyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit öğretmenlerimizin, kendi ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerimin, okulumuzdaki ve diğer okullardaki çalışma arkadaşlarım ile tüm meslektaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."