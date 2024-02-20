Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Vadişehir\'de yeni bir kreş açıyor

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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, vizyon projeleri arasında yer alan kreşlerin 17'ncisini Vadişehir'de açıyor.

Göreve geldiği günden beri Odunpazarı'nın çeşitli mahallelerine 8'i tam zamanlı olmak üzere 16 kreş açan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, vizyon projelerinden olan kreşlerin 17'ncisini Vadişehir Mahallesi'ne açmaya hazırlanıyor. Vadişehir Mahallesi Tekin Alp Caddesi'nde bulunan kreşe Şerife Erkara adı verildi. Şerife Erkara Gündüz Bakımevi ve Kreşi, Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi ve Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi ile aynı alanda bulunuyor. Yaklaşık 120 çocuğun tam zamanlı okul öncesi eğitimi alacağı kreşin 6 sınıfı olacak. Çalışmalarında sona yaklaşılan Şerife Erkara Gündüz Bakımevi ve Kreşi, çalışmalar tamamlandıktan sonra kısa sürede hizmete açılacak.

"Kaliteli, laik, bilimsel ve eşit eğitimi savunuyoruz"

Tüm çalışmalarda olduğu gibi Şerife Erkara Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nin çalışmalarıyla da yakından ilgilenen Başkan Kurt, hemşehrilerine verdiği kreş sözünün arkasında olduğunu söyledi. Başkan Kurt, "Odunpazarı'nın 17'nci kreşini yapıyoruz. Şerife Erkara Gündüz Bakımevi ve Kreşi başta çocuklarımız ve anneleri olmak üzere tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun. Okul öncesi eğitim her çocuğun hakkı. Biz kaliteli, laik, bilimsel ve eşit eğitimi savunuyoruz. Bu nedenle de kreşlerimiz piyasaya göre daha ucuz ve ulaşılabilir" dedi. - ESKİŞEHİR