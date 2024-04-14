Odunpazarı Belediyesi Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi'nde Hollandaca Atölyesi Başlıyor - Son Dakika
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Odunpazarı Belediyesi Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi'nde Hollandaca Atölyesi Başlıyor

Odunpazarı Belediyesi Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi\'nde Hollandaca Atölyesi Başlıyor

Odunpazarı Belediyesi Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi, 15 Nisan'da başlayacak olan Hollandaca Atölyesi için kayıtları almaya başlayacak. Atölye ücretsiz olup, başvurular 24 Nisan'da sona erecek.

14.04.2024 15:32  Güncelleme: 15:36
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Odunpazarı Belediyesi Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi tarafından düzenlenecek 'Hollandaca Atölyesi' için 15 Nisan'da başlayacak olan kayıtlar 24 Nisan'da sona erecek.

İstiklal Mahallesi Başarılı Sokak'ta yer alan Odunpazarı Belediyesi Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi, atölye çalışmalarını sürdürüyor. Gençlik Merkezi son olarak Hollandaca Atölyesi düzenlemeye hazırlanıyor. 15 Nisan'da başvuruları başlayacak olan Hollanda Atölyesi ücretsiz olacak. Yetkililer kontenjan sınırlaması bulunan Hollandaca Atölyesi'ne katılmak isteyenlerin B1 seviyesinde İngilizce bilmesi gerektiğini belirtirken, atölyede 18-35 yaş sınırlaması bulunduğu aktarıldı. Başvuruları 24 Nisan Çarşamba günü sona erecek Hollandaca Atölyesi'nde dersler 25 Nisan Perşembe günü başlayacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Odunpazarı Belediyesi Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi'nde Hollandaca Atölyesi Başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Odunpazarı Belediyesi Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi'nde Hollandaca Atölyesi Başlıyor - Son Dakika
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