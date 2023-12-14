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Odunpazarı Belediyesi'ndeki çocuklar Yerli Malı Haftası'nı kartonlardan meyve kostümleriyle kutladı - Son Dakika
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Odunpazarı Belediyesi'ndeki çocuklar Yerli Malı Haftası'nı kartonlardan meyve kostümleriyle kutladı

Odunpazarı Belediyesi'ne ait tam zamanlı 8 kreşte eğitim gören çocuklar, Yerli Malı Haftası'nı kartonlardan meyve kostümleri hazırlayarak kutladı. Kreşlerde düzenlenen etkinlikte çocuklar, kartondan yaptıkları meyve ve sebze kostümleriyle renkli bir sofra hazırlayarak yiyecekleri paylaştı.

Odunpazarı Belediyesi\'ndeki çocuklar Yerli Malı Haftası\'nı kartonlardan meyve kostümleriyle kutladı
14.12.2023 - 12:34,  Güncelleme: 12:35
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Odunpazarı Belediyesi'ne ait tam zamanlı 8 kreşte eğitim gören çocuklar, Yerli Malı Haftası'nı kartonlardan meyve kostümleri hazırlayarak kutladı.

Odunpazarı Belediyesi, Yerli Malı Haftası'nda çeşitli etkinliklerle kutlama yaptı. Odunpazarı Belediyesi'nin tam zamanlı eğitim veren kreşlerinde ve Koca Çınar Yaşam Merkezleri'nde gerçekleştirilen Yerli Malı Haftası kutlamaları, renkli görüntülere sahne oldu. Tutum Yatırım ve Yerli Malları Haftası kutlaması nedeniyle kreşlerde düzenlenen etkinlikte çocuklar, renk renk kartondan yaptıkları üzerine çeşitli meyvelerin fotoğraflarını yapıştırdıkları taçlar taktı. Kartondan meyve ve sebze kostümleri yapan minikler, armut, çilek, elma, havuç ve ananas oldu. Yiyecekler ile renkli bir sofra hazırlayan minikler, bu birbirinden güzel yiyecekleri arkadaşları ile paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Düzenlenen etkinlik çerçevesinde çocuklara tutumlu olmak, yerli malı kullanmanın ekonomik açıdan önemi ve sağlık açısından faydaları anlatıldı.

Tutum Yatırım ve Yerli Malları Haftası, Emek ve Gültepe Mahallesi Üniversite Evleri'nde bulunan Odunpazarı Belediyesi Koca Çınar Yaşam Merkezleri'nde de kutlandı. Her 2 merkezde günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmalar yapıldı. Birlikte şiirler okuyan, şarkılar ve türküler söyleyen koca çınarlar, aynı sofrada bir araya gelerek yiyecek ve içeceklerini paylaştı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Odunpazarı Belediyesi'ndeki çocuklar Yerli Malı Haftası'nı kartonlardan meyve kostümleriyle kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Odunpazarı Belediyesi'ndeki çocuklar Yerli Malı Haftası'nı kartonlardan meyve kostümleriyle kutladı - Son Dakika
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