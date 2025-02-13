Odunpazarı Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Semineri - Son Dakika
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Odunpazarı Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Semineri

Odunpazarı Belediyesi\'nden Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Semineri

Odunpazarı Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadele ve farkındalık oluşturmak amacıyla erkeklere yönelik seminer düzenledi. Psikologlar, toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddet konusunu ele alarak, katılımcılara farkındalık ve bilgilendirme sağladı.

13.02.2025 15:44  Güncelleme: 15:47
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Odunpazarı Belediyesi, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 75. Yıl Mahallesi, Vadişehir, Osmangazi, Sümer Mahallesi ve Atatürk Bulvarı'ndaki kıraathanelerde erkeklere yönelik seminer düzenledi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen seminerde, Odunpazarı Belediyesi psikologları Kağan Çam ve Ezgi Gündoğdu, şiddetin yalnızca kadınların değil, tüm toplumun ortak mücadelesi olması gerektiğinin altını çizdi. Şiddetin önlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve sağlıklı davranış modellerinin kazandırılması amacıyla düzenlenen seminerde, kadına yönelik şiddetin temel nedenleri, toplumsal etkileri ve çözüm yolları ele alındı. Katılımcılar, şiddete maruz kalmış kişilerin hakları ve mevcut destek mekanizmaları hakkında bilgilendirildi. Ayrıca farkındalık çalışmaları ve bilinçlendirme faaliyetlerinin önemi üzerine de değerlendirmelerde bulunuldu. Katılımcıların soruları ve paylaşımları, şiddet konusunun daha derinlemesine ele alınmasına katkı sağladı. Seminer boyunca güçlü bir diyalog ortamı oluşurken, farklı bakış açıları ve çözüm önerileri tartışıldı.

Seminerin sonunda psikologlar, şiddetsiz bir toplum için hep birlikte adım atılması gerektiğini vurguladı. Katılımcılar da kadın haklarını savunmanın ve toplumsal farkındalığı artırmanın ancak dayanışmayla mümkün olacağını belirtti. Seminerin ardından Odunpazarı Belediyesi, kıraathane kapısına "Kadına Her Türlü Şiddete Hayır" yazılı bir döviz asarak farkındalık mesajını kalıcı hale getirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Odunpazarı Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Semineri - Son Dakika

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