Trabzon’da hes ve madenlere karşı dayanışma çağrısı - Son Dakika
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Trabzon’da hes ve madenlere karşı dayanışma çağrısı

Trabzon’da hes ve madenlere karşı dayanışma çağrısı
24.07.2026 09:51  Güncelleme: 09:53
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Of Folklor Derneği, 1-2 Ağustos'ta düzenlenecek Yaz Kültür ve Sanat Festivali öncesinde HES projeleri, taş ocakları ve maden faaliyetlerine karşı dayanışma çağrısı yaptı. Açıklamada, Karadeniz'in doğal kaynaklarının rant odaklı politikalarla tahrip edildiği belirtilerek mücadele vurgusu yapıldı.

HABER: Gencağa KARAFAZLI

(TRABZON) - Of Folklor Derneği, 1-2 Ağustos günlerinde düzenlenecek Yaz Kültür ve Sanat Festivali öncesinde HES projeleri, taş ocakları ve maden ocaklarına karşı dayanışma çağrısı yaptı. Açıklamada, " Karadeniz'in özgür akan dereleri HES projeleriyle, yemyeşil ormanları taş ocaklarıyla ve maden faaliyetleriyle, doğal yaşam alanlarımız ise rant odaklı politikalarla her geçen gün biraz daha tahrip edilmektedir. Buna karşı hepimizin ortak sorumluluğu var. Biz buna sessiz kalmayacağız" denildi.

Of Folklor Derneği, bu yıl 1-2 Ağustos günlerinde dokunucusu düzenlenecek Yaz Kültür ve Sanat Festivali öncesi hidroelektrik santrali (HES) projeleri, taş ocakları ve maden faaliyetlerine karşı Of Belediyesi önünde açıklama yaptı.

Dernek adına açıklamayı yapan Sudem Nisa Çelik, Karadeniz'in HES projeleriyle, taş ocaklarıyla ve maden faaliyetleri ile yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğuna dikkat çekerek, "Atalarımızın emekle, alın teriyle ve mücadeleyle bizlere emanet ettiği bu güzel memleketi diliyle, türküsüyle, horonuyla, doğasıyla ve insanıyla yaşatmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu inançla, 1-2 Ağustos 2026 tarihlerinde Of Şehir Stadyumu yanında gerçekleştireceğimiz 9'uncu Of Yaz Kültür ve Sanat Festivali'nde yeniden halkımızla buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak bugün yalnızca kültürümüz değil, yaşadığımız coğrafyada büyük tehditlerle karşı karşıyadır. Karadeniz'in özgür akan dereleri HES projeleriyle, yemyeşil ormanları taş ocaklarıyla ve maden faaliyetleriyle, doğal yaşam alanlarımız ise rant odaklı politikalarla her geçen gün biraz daha tahrip edilmektedir. Buna karşı mücadele hepimizin ortak sorumluluğu var. Biz buna sessiz kalmayacağız. Çünkü bu dereler yalnızca su değildir, çocukluğumuzdur. Bu ormanlar yalnızca ağaç değildir, nefesimizdir. Bu dağlar yalnızca taş değildir, kimliğimizdir" ifadelerini kullandı.

"DOĞAMIZ İÇİN SES OLACAĞIZ"

Çelik, festivali yalnızca eğlenmek için düzenlemediklerini dikkat çekerek, "Bu festival kültürüne, doğasına, emeğine ve geleceğine sahip çıkan insanların buluştuğu büyük bir dayanışma alanıdır. Bu mücadelemiz yalnızca festival günlerinde değil, yılın her gününde devam edecektir. Of Folklor Derneği yalnızca bir folklor derneği değildir. Burası dayanışmanın adresi, burası kültürüne sahip çıkanların evi, burası doğasını koruyanların sesidir. Burası kadınların, gençlerin, emekçilerin ve memleket sevdalılarının ortak çatısıdır. Doğamız için ses olacağız, kadınlar için umut, gençler için gelecek olacağız. Omuz omuza durduğumuz sürece hiçbir güç bizi kültürümüzden, doğamızdan ve birbirimizden koparamayacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Trabzon’da hes ve madenlere karşı dayanışma çağrısı - Son Dakika

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