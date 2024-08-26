Öğrenciler için Deneme Kulübü'nün ilk sınavı gerçekleşti - Son Dakika
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Öğrenciler için Deneme Kulübü'nün ilk sınavı gerçekleşti

Öğrenciler için Deneme Kulübü\'nün ilk sınavı gerçekleşti

Üniversite sınavlarına girecek olan öğrenciler için hazırlanan Deneme Kulübü'nün ilk deneme sınavı Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlendi. Sınav, TYT ve AYT'ye hazırlanan öğrencilerin sınav stresini azaltmak ve bilgi düzeylerini ölçmek amacıyla yapıldı. Deneme sınavları düzenli olarak Pazartesi günleri gerçekleştirilecek ve öğrencilere rehberlik hizmeti de sunulacak.

26.08.2024 12:48  Güncelleme: 12:56
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Üniversite sınavlarına girecek olan öğrenciler için hazırlanan, "Deneme Kulübü "nün ilk deneme sınavı gerçekleşti. TYT ve AYT sınavlarına hazırlanan öğrenciler, sınav stresiyle başa çıkabilmek ve bilgi düzeylerini ölçebilmek için deneme sınavına katıldılar.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na yönelik Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) hazırlanan öğrenciler için, Ataşehir Belediyesi'nin hizmete sunduğu "Deneme Kulübü'nün ilk deneme sınavı 110 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

2025 TYT ve AYT'ye ön hazırlık

Deneme sınavına katılan öğrenciler, sınav öncesi heyecanlarını kontrol ederek, bilgi düzeylerini ölçebilecek ve başarı oranlarını önceden tespit edebilecek. Bu kapsamda 2025 TYT ve AYT sınavlarına hazırlanan öğrenciler, sınav tarihine kadar olan çalışma vakitlerini daha verimli kullanabilecek ve eksikliklerini tamamlayabilecek.

Deneme sınavları Pazartesi günleri gerçekleşecek

Neşer Ertaş Kültür Evi'nde gerçekleşecek olan deneme sınavları, 2025 Haziran ayına kadar her pazartesi günü saat 10.00'da gerçekleşecek. Düzenli deneme sınavları sayesinde, eksikliklerini görme fırsatı yakalayacak ve test tekniklerini geliştirecek olan öğrencilere ayrıca, rehberlik hizmeti de verilecek. Ataşehir sınırları içerisinde ikamet eden 16 - 25 yaş arası gençlerin katılabildiği Deneme Kulübü'nün kayıtları devam ediyor. Kayıt başvuruları online olarak gerçekleştirilecek. Ayrıca Neşet Ertaş Kültürevi'ni arayarak da başvurular yapılabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Öğrenciler için Deneme Kulübü'nün ilk sınavı gerçekleşti - Son Dakika

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