Kartepeli miniklerden tarihe yolculuk

Kartepe'de öğrenciler, Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi'nde hem tarih öğrendi hem arkeolog gibi kazı yaptı.

İstasyon İlkokulu öğrencileri, Kartepe Belediyesi Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi'ni ziyaret ederek Osmanlı'nın günlük yaşamını yerinde keşfetti. Müze turunda eserleri merakla inceleyen çocuklar, tarih derslerini sahaya taşıdı. Gezinin en heyecanlı kısmı, özel olarak hazırlanan arkeolojik kazı alanıydı. Fırça ve küreklerini alan minikler, toprak altındaki buluntuları titizlikle gün yüzüne çıkardı. Kazı alanında birer arkeolog gibi çalışan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunurken, etkinlik sonunda öğrendiklerini birbirleriyle paylaştı. Kartepe Belediyesi yetkilileri, bu tür etkinliklerin çocukların tarih bilincini geliştirmeye katkı sağladığını vurguladı. - KOCAELİ