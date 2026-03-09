Kartepeli miniklerden tarihe yolculuk - Son Dakika
09.03.2026 14:21  Güncelleme: 14:23
İstasyon İlkokulu öğrencileri, Kartepe Belediyesi Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi'nde hem Osmanlı'nın günlük yaşamını keşfetti hem de özel olarak hazırlanmış arkeolojik kazı alanında buluntuları gün yüzüne çıkardı.

Kartepe'de öğrenciler, Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi'nde hem tarih öğrendi hem arkeolog gibi kazı yaptı.

İstasyon İlkokulu öğrencileri, Kartepe Belediyesi Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi'ni ziyaret ederek Osmanlı'nın günlük yaşamını yerinde keşfetti. Müze turunda eserleri merakla inceleyen çocuklar, tarih derslerini sahaya taşıdı. Gezinin en heyecanlı kısmı, özel olarak hazırlanan arkeolojik kazı alanıydı. Fırça ve küreklerini alan minikler, toprak altındaki buluntuları titizlikle gün yüzüne çıkardı. Kazı alanında birer arkeolog gibi çalışan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunurken, etkinlik sonunda öğrendiklerini birbirleriyle paylaştı. Kartepe Belediyesi yetkilileri, bu tür etkinliklerin çocukların tarih bilincini geliştirmeye katkı sağladığını vurguladı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Osmanlı, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
