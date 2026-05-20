Öğrencilerden Anlamlı Bayram Projesi

20.05.2026 13:45
İnegöl'de öğrenciler, huzurevi ve ihtiyaç sahiplerine kişisel bakım hizmeti sundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hacı Sevim Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Ben Her Yerde Varım Projesi" kapsamında Kurban Bayramı öncesi anlamlı bir çalışmaya imza attı. Öğrenciler, huzurevi sakinleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara kişisel bakım ve temizlik hizmeti sundu.

Hacı Sevim Yıldız 4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı 12. sınıf öğrencileri, Akhisar Mahallesi'nde yaşayan yaşlı ve bakıma muhtaç ailelerin evlerini temizleyerek bayram hazırlıklarına destek oldu.

Hacı Sevim Yıldız 2 Lisesi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı 12. sınıf erkek ve bayan kuaförlüğü öğrencileri ise huzurevi sakinlerinin saç ve kişisel bakımlarını gerçekleştirdi. Daha sonra kırsal Çayyaka Mahallesi'ne giden öğrenciler, Çayyaka İlkokulu'ndaki öğrencileri ziyaret ederek çocukların ve mahalle sakinlerinin bayram tıraşlarını yaptı.

Proje hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, "Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü'müzün 'Ben Her Yerde Varım Projesi' Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sadece bilgi öğrenen değil aynı zamanda öğrenmiş olduğu bilgiyi harmanlayarak sosyal sorumluluk projeleri haline dönüştürmektedir. MESEM öğrencilerimiz bu sene güzel bir farkındalık oluşturdular. Huzurevine giderek oradaki yaşlılara, Çayyaka köyüne giderek oradaki vatandaşlara kuaför ve berber hizmeti verdiler. 'Ben her yerde varım' projesi sosyal sorumluluk projesidir. Alandan çok güzel tepkiler almaktayız. Bu proje evlere baklava götürülmesi, evlerin temizlenmesi, evlerde çeşitli hizmetler 'Ben Her Yerde Varım Projesi'nin yayılmış halidir. Emeği geçen öğretmenlerime, öğrencilerime teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

