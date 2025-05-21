Öğrencilerden İsrail'e Protesto - Son Dakika
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Yerel

Öğrencilerden İsrail'e Protesto

21.05.2025 23:07
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Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri, kanlı bebek maketleriyle İsrail'in Gazze'deki katliamını protesto etti.

Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri kanlı bebek maketleriyle İsrail'i protesto etti

SİVAS - Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği katliam ve soykırımı protesto etmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi. İsrail'in katliamlarında ölen bebeklere dikkat çekmek için öğrenciler ellerinde kanlı oyuncak bebeklerle yürüdü.

Faldum Köprüsü yan tarafında başlayan protesto yürüyüşü, Taha Akgül Spor Salonu önüne kadar devam etti. Katılımcılar, ellerindeki pankartlar ve bayraklarla birlikte meşale yakıp sloganlar atarak İsrail'i protesto etti. Öğrencilerin hazırlamış oldukları kanlı bebek maketleriyle yürümeleri dikkat çekti. Tekbirler eşliğinde devam eden program yürüyüşün tamamlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, İsrail, Yerel, Yaşam, Bebek, Gazze, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrencilerden İsrail'e Protesto - Son Dakika

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